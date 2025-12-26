Perry Bamonte, guitarrista de la banda británica The Cure, fallece a los 65 años

Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, falleció tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas de Navidad. ( EFE/ CAMILA DÍAZ )

Perry Bamonte, músico de la banda británica The Cure, falleció este viernes a los 65 años de edad, según informó la banda a través de un comunicado en su sitio web oficial.

"Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en su casa durante las fiestas de Navidad", señala la publicación.

El multiinstrumentista nació en Londres en 1960 y comenzó su carrera musical como bajista a los 19 años sumándose con el baterista Paul Langwith al dúo de guitarras de The Plan, que integraban Robert Marlow y Vince Clarke (futuro miembro de Depeche Mode, Yazoo y Erasure).

Antes de incorporarse oficialmente a The Cure, Bamonte fue asistente personal y técnico de guitarra de Robert Smith, cantante y líder, durante la gira de 1984.

Un integrante esencial de la banda

Descrito por el grupo como "tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo", Bamonte fue integrante esencial de The Cure desde 1990 cuando ingresó de lleno a la agrupación después de colaborar entre los años 1984 y 1989.

Bamonte participó en los álbumes Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure donde grabó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado. Además se presentó en más de 400 conciertos con la banda durante 14 años.

Aunque dejó la banda en 2005 para dedicarse a la ilustración y a la pesca con mosca, regresó previo a la incorporación del grupo al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2019. Finalmente volvió en 2022 para la gira mundial Shows of a Lost World.

"Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia, le echaremos mucho de menos", concluye el mensaje de la banda.