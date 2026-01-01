Zach Bryan y Samantha Leonard celebran su matrimonio en San Sebastián

l cantautor estadounidense Zach Bryan contrajo matrimonio con su novia Samantha Leonard, el día de fin de año en la ciundad española de San Sebastián (norte). ( EFE )

El cantautor estadounidense Zach Bryan contrajo matrimonio con su novia Samantha Leonard, el día de fin de año en la ciudad española de San Sebastián (norte).

La ceremonia se celebró en la basílica de Santa María, en el casco histórico de la capital.

Según se aprecia en diversos vídeos difundidos en las redes sociales, al término de la ceremonia el artista norteamericano abandonó el templo con la novia en brazos, ambos con gafas de sol a pesar de haber oscurecido ya, en una divertida carrera que, entre las miradas de decenas de curiosos e invitados, les llevó hasta un coche clásico descapotable aparcado cerca de la basílica.

Tras acomodar a la novia en el asiento del copiloto, entre las felicitaciones de los presentes, Bryan liberó con algunos apuros el freno de mano y abandonó el lugar, iluminado con las luces navideñas típicas de estas fechas.

El coche arrastraba las habituales latas que en Estados Unidos se colocan en los vehículos de las parejas recién casadas.

El artista estadounidense confirmó su enlace en las redes sociales con la publicación de una fotografía de un posado oficial con su esposa.

Zach Bryan estará de nuevo este año en San Sebastián, donde tiene programado un concierto el 27 de mayo, dentro de su gira 'With Heaven on Tour'.

Trayectoria

Zachary Lane Bryan (Okinawa, 2 de abril de 1996) es un cantautor estadounidense. Su álbum American Heartbreak alcanzó el puesto número cinco del Billboard 200 , consolidándolo como una de las voces más influyentes del country contemporáneo.

estadounidense. Su álbum alcanzó el puesto número cinco del , consolidándolo como una de las voces más influyentes del country contemporáneo. Nació en Japón mientras su familia servía en la Armada de Estados Unidos y se crio en Oologah, Oklahoma. Comenzó a escribir canciones a los 14 años y se alistó en la Marina a los 17, etapa en la que compuso gran parte de su música. Inició su carrera compartiendo videos en YouTube en 2017, donde el tema Heading South se volvió viral.

se volvió viral. Su debut discográfico, DeAnn (2019), fue un homenaje a su madre fallecida, seguido por Elisabeth (2020). En 2021 debutó en el Grand Ole Opry y firmó con Warner Records.

(2019), fue un homenaje a su madre fallecida, seguido por (2020). En 2021 debutó en el Grand Ole Opry y firmó con Warner Records. En 2022 fue dado de baja honorablemente para dedicarse por completo a la música y lanzó American Heartbreak, su primer gran éxito comercial. En 2023, expresó públicamente su rechazo a los ataques contra personas transgénero, defendiendo el respeto y la inclusión.