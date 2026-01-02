Rosalía, Serrat y Sabina impulsan subasta benéfica en España

Joan Manuel Serrat, Rosalía y Joaquín Sabina, figuras clave de la música española que participan en una subasta solidaria con objetos personales y artísticos. ( FUENTE EXTER )

La cantante española Rosalía ha donado un vestido y el disco de oro de Dolerme, ambos firmados por la artista, a la campaña solidaria de una emisora de radio española, a la que Joan Manuel Serrat ha cedido un manuscrito de la canción 'Paraules d'amor', acompañado de una ilustración del artista Javier Mariscal.

También se podrá adquirir un bombín dedicado por el cantante Joaquín Sabina, la peluca usada por Rigoberta Bandini en la gira 'Jesucrista Superstar' y la pluma con la que ha escrito durante los últimos años el autor español Eduardo Mendoza.

Rosalía participa por cuarto año consecutivo en esta subasta, que se celebrará el 5 de enero, víspera de la celebración de los Reyes Magos, mientras que la contribución de Serrat es ya habitual, según informó este viernes la radioemisora española SER Catalunya.

Anteriormente, Rosalía había colaborado con el traje de 'El mal querer', que se adjudicó por 2,500 euros; el vestido rojo de la gira Motomami, vendido por 7,000 euros, y el casco de moto que utilizó en una actuación de TikTok Live Performance para publicitar 'Motomami', adquirido por 8,200 euros.

Por su parte, Serrat había contribuido en los últimos años con una gorra con su dedicatoria, por la que se obtuvieron 3,500 euros, o con la americana que vistió en su última actuación en 2022, subastada en 5,000 euros.

Donaciones de otros artistas

En esta ocasión, la acción solidaria contará también con unas botas firmadas de la futbolista española Alèxia Putellas; y las botas y camisetas firmadas por el jugador español Pedri y el brasileño Raphinha; así como una pelota de baloncesto firmada por el exjugador Pau Gasol.

Este año, junto al tradicional reparto de juguetes nuevos entre familias necesitadas de Barcelona, la campaña también enviará regalos a los niños de la franja palestina de Gaza, con la colaboración del ayuntamiento de la ciudad española y Unicef.