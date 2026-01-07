Richard Ashcroft es sancionado con seis meses sin conducir por exceso de velocidad

El cantante británico Richard Ashcroft, vocalista de "The Verve" y telonero de "Oasis" en su última gira mundial de reunión, fue sancionado este miércoles con seis meses sin conducir. ( FUENTE EXTERNA. )

El cantante británico Richard Ashcroft, vocalista de The Verve y telonero de Oasis en su última gira mundial de reunión, fue sancionado este miércoles con seis meses sin conducir y una multa de más de 3,000 euros por exceso de velocidad.

El 19 de febrero de 2025, Ashcroft fue captado conduciendo su vehículo a una velocidad 8 millas por hora -más de 16 kilómetros por hora (km/h)- superior a la permitida, de unos 64 km/h, en una autopista al oeste de Londres.

El músico, de 54 años, no asistió presencialmente a la vista judicial, celebrada en un tribunal al sur de la capital británica, pero se declaró culpable de un cargo de exceso de velocidad.

Sanciones impuestas por el tribunal

El juez de distrito Daniel Benjamin amonestó a Ashcroft con la pérdida de tres puntos de su permiso, una sanción de seis meses sin poder conducir y el pago de 2,755 libras (3,175 euros) por la multa y las costas judiciales.

Ashcroft ya partía con solo nueve puntos en su carné de conducir, después de cometer otros tres delitos de excesos de velocidad entre diciembre de 2022 y octubre de 2024.

Riesgo para otros conductores

El magistrado dictaminó que el que fuese vocalista de 'The Verve' puso en "riesgo de sufrir daños" al resto de conductores de la vía y había cometido la infracción "sin ninguna intención de respetar el límite de velocidad".

De su trayectoria

Richard Ashcroft (nacido el 11 de septiembre de 1971) es un músico y compositor inglés, líder y vocalista de la influyente banda británica de rock alternativo The Verve, conocida por himnos como "Bitter Sweet Symphony" y "The Drugs Don't Work", destacando en el movimiento Britpop con su álbum Urban Hymns (1997) antes de iniciar una exitosa carrera en solitario, explorando sonidos psicodélicos y letras introspectivas en álbumes como Alone with Everybody y Human Conditions, consolidándose como una figura central del rock británico con éxitos y proyectos como RPA & The United Nations of Sound.