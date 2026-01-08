Demandan a Bad Bunny y su sello discográfico por 16 millones de dólares

El cantante Bad Bunny, en una fotografía de archivo. ( EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN )

El exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny y el sello discográfico Rimas Entertainment LLC fueron demandados por 16 millones de dólares por el presunto uso ilegal de la grabación de la voz de una mujer en la canción "EoO", incluida en el álbum Debí tirar más fotos, según informaron este jueves medios locales.

De acuerdo con el portal NotiCel, la demanda fue presentada el pasado 5 de enero por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien reclama compensación por violación a la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, daños, enriquecimiento injusto, violación a la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen y al derecho a la intimidad.

Según el documento judicial, el productor Roberto J. Rosado, conocido como La Paciencia, solicitó a Serrano Rivera que grabara un mensaje de voz diciendo: "Mira puñeta, no me quiten el perreo", lo cual ella realizó a través de la aplicación WhatsApp.

La demanda sostiene que la grabación fue utilizada inicialmente en 2018 en la canción "Solo de mí", incluida en el álbum X100pre, y posteriormente en 2025 en el tema "EoO", sin la autorización de la demandante.

"La voz de Tainaly Y. Serrano Rivera fue utilizada sin su consentimiento en ambas canciones, sin compensación y sin atribuirle reconocimiento legal o derechos sobre las obras, promociones, discos, conciertos y plataformas sociales, musicales, televisivas y radiales, violándose así sus derechos y los derechos morales de autor, particularmente el derecho moral de atribución", detalla la demanda.

El documento añade que "al momento de la solicitud no se explicó el propósito del audio ni se informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente".

La acción legal también incluye el uso de la grabación en conciertos realizados durante la residencia del artista el año pasado en el Coliseo de Puerto Rico, así como en material promocional y mercancía oficial. Además, se solicita el cese inmediato del uso de la grabación.

Para ilustrar el alcance de los daños reclamados, la demandante indica que, al momento de presentar la demanda, la canción "Solo de mí" acumulaba 389 millones de visualizaciones en YouTube y más de 540 millones de reproducciones en Spotify, mientras que "EoO" registraba 757 millones de reproducciones en esa misma plataforma.