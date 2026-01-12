Cuando el presagio parece cumplirse: artistas que hablaron de su muerte antes de fallecer

Seguidores del cantante colombiano Yeison Jiménez se reúnen durante un homenaje este domingo, en el estadio El Campín en Bogotá (Colombia). ( EFE )

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente de avioneta en Boyacá, Colombia, ha reactivado un patrón recurrente en la cultura popular: figuras públicas cuyas declaraciones, sueños o expresiones previas son interpretadas, tras su fallecimiento, como una supuesta profecía de su propia muerte.

Jiménez, de 34 años, relató apenas 20 días antes de morir que había soñado en tres ocasiones con accidentes aéreos. En una entrevista en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, afirmó: "Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión". En uno de esos sueños, según contó, el desenlace era fatal.

"En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias", dijo. El artista falleció este sábado junto a cuatro colaboradores y el piloto, cuando la aeronave se estrelló poco después de despegar de Paipa, rumbo a Medellín.

Este tipo de coincidencias ha sido documentado en otros casos célebres, aunque los especialistas advierten que la mayoría se construyen a partir de interpretaciones posteriores, no de profecías formales.

Amy Winehouse

Uno de los ejemplos más citados es el de Amy Winehouse. Antes de su muerte en 2011, a los 27 años, la cantante expresó a personas cercanas su temor de morir joven. Su asistente personal, Alex Haines, recordó una frase atribuida a la artista: "I have a feeling I´m gonna die young" ("Tengo el presentimiento de que voy a morir joven"). Tras su fallecimiento, esa declaración fue vinculada al llamado "Club de los 27", etiqueta cultural que agrupa a músicos muertos a esa edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/dl-90-18ed3c03.jpg Amy Winehouse. (FUENTE EXTERNA)

Bob Marley

Otro caso recurrente es el de Bob Marley. Diversas publicaciones biográficas recogen que, siendo joven, Marley habría dicho a personas de su entorno: "I know I´m going to die at 36" ("Sé que voy a morir a los 36"). El músico falleció en 1981, precisamente a esa edad, a causa de un cáncer. La frase no consta en una entrevista grabada, sino en testimonios posteriores, lo que ha generado debate sobre su alcance real.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/dl-91-eded54c0.jpg Bob Marley. (FUENTE EXTERNA)

Kurt Cobain

En el caso de Kurt Cobain, líder de Nirvana, no existe una declaración explícita anticipando su muerte. Sin embargo, su nota de despedida, escrita poco antes de fallecer en 1994, incluye la frase: "It´s better to burn out than to fade away" ("Es mejor consumirse que desvanecerse"), tomada de una letra de Neil Young. Con el tiempo, esa línea ha sido interpretada como una expresión final sobre su destino, aunque no fue planteada por él como una predicción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/dl-92-b6774c67.jpg Kurt Cobain. (FUENTE EXTERNA)

A diferencia de estos casos, el relato de Yeison Jiménez parte de un testimonio directo y público, registrado semanas antes del accidente. Aun así, expertos en análisis cultural y psicológico señalan que los sueños, temores o reflexiones sobre la muerte son comunes en artistas sometidos a presión constante y no constituyen, por sí mismos, anuncios de un destino inevitable.