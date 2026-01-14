La mansión de Julio Iglesias en República Dominicana, lujo y privacidad en el Caribe

Vista aérea de la mansión del artista español Julio Iglesias en el exclusivo sector Los Corales de Punta Cana, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

La mansión que el cantante español Julio Iglesias posee en la paradisíaca localidad de Punta Cana, en el este de la República Dominicana, y donde supuestamente acosó y agredió sexualmente a exempleadas, es un refugio de lujo y privacidad que el artista convirtió en su hogar hace varias décadas.

La casa, dividida en varios bungalós, está rodeada de árboles, con una impresionante entrada y piscina, y es de difícil acceso, por lo que solo se puede ingresar al área con autorización, según fue testigo EFE en una visita a la vivienda en el pasado.

Igual de majestuosos son sus baños y salón principal, o el estudio de grabación, donde el artista ha reunido a familiares y amigos, pero también a periodistas, ya sea con motivo de la presentación de un disco o para anunciar algún concierto.

Y es que el intérprete, con más de 300 millones de discos vendidos en el mundo de su centenar de álbumes grabados, nunca ha ocultado su amor por la República Dominicana, en especial por Punta Cana, localidad que conoció a través de un amigo, el ya fallecido diseñador dominicano Óscar de la Renta.

Punta Cana, de hecho, debe parte de su desarrollo turístico al intérprete de éxitos mundiales como 'Quijote' y ´Me olvidé de vivir'.

"Pude haber vivido en cualquier país del mundo, pero elegí este por todo el amor que siempre me han dado", dijo en una ocasión sobre República Dominicana, cuya nacionalidad le fue concedida hace años.

Su presencia en la República Dominicana, sin embargo, ha disminuido bastante tras la pandemia y desde entonces solo se ha sabido de alguna que otra visita al país, una de ellas en enero de 2024, cuando las autoridades le confiscaron una carga de frutas y verduras que intentó introducir a Punta Cana en un vuelo procedente de Bahamas, justo cuando el país había detectado la presencia en la zona de la mosca del Mediterráneo.

"La casita del terror"

En la casa de Punta Cana, así como en otras de sus propiedades en España y Bahamas, Julio Iglesias habría acosado y abusado sexualmente de dos empleadas, según una investigación periodística de eldiario.es y Univisión Noticias en Estados Unidos y desvelada este martes.

A dicha casa "hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible", relató una de las extrabajadoras.

Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, de acuerdo con la información, que contrastó los testimonios de ambas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y que aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Este martes también se informó de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante por los hechos que recoge la citada investigación periodística.

Una fuente de la Procuraduría General de la República Dominicana dijo a EFE que de momento no hay denuncias de los hechos en el país.