El caso Julio Iglesias podría llegar al Tribunal Constitucional tras decisión de la Fiscalía

Julio Iglesias se plantea pedir amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de su derecho a la defensa tras rechazar la Fiscalía de la Audiencia Nacional su personación para acceder a la investigación preprocesal, declarada secreta, de la denuncia de dos exempleadas del cantante por presuntos delitos de acoso y agresión sexual en 2021.

El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, hace esta advertencia en un nuevo escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, en el que solicita además que, pese a haberle denegado la personación, le permita acceder al contenido de la denuncia, que fue interpuesta por la asociación Women´s Link Worldwide en nombre de esas dos exempleadas.

En un anterior escrito, el letrado pidió personarse, "con independencia de que aún no exista un procedimiento judicial, para poder ejercer" la defensa en las diligencias que se practiquen, "como sería la declaración de las denunciantes".

Reclamó además el archivo de esta diligencias preprocesales al entender que la Audiencia Nacional, y por extensión su Fiscalía, no es competente para investigar esta denuncia, que, en todo caso, debía haber sido interpuesta en el lugar en el que presuntamente sucedieron los hechos y en el que reside el cantante, República Dominicana.

Un archivo, que, a su juicio, debe decretarse "in más trámite" para "detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional".

Ahora no cabe decidir personificación, según la fiscal

A través de un decreto, contra el que no cabe recurso, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez –conocida por el caso contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por besar en la boca a la jugadora Jenni Hermoso-, respondió que por el momento solo se está analizando la competencia para investigar dicha denuncia y que por tanto no cabe ahora decidir sobre la personación solicitada.

En respuesta a ese decreto, el abogado replica ahora que para "dilucidar la mera cuestión procesal (la ausencia de jurisdicción de la Audiencia Nacional) es clara la necesidad de defensa y alegación por el denunciado (...) ante la difusión pública de la denuncia".

"No obstante, siendo conscientes de la irrecurribilidad del decreto, nos reservamos el ejercicio de las acciones que procedan en solicitud del oportuno amparo constitucional de los derechos fundamentales que consideramos vulnerados", advierte Choclán.

Añade además que al ser "un hecho notorio que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por terceros" como las denunciantes y "al menos" los medios eldiario.es y Univision Noticias, los primeros en sacar a la luz los hechos denunciados, "se produce la paradoja de que el único interesado que no la conoce es el denunciado don Julio Iglesias de la Cueva".

"Lo que resulta insólito de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional", insiste al reclamar a la Fiscalía que, al margen de la personación, se le proporcione copia de la denuncia.