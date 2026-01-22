×
Tokisha
Tokisha

Tokischa se une al rapero estadounidense A$AP Rocky en "Flackito Jodye"

El tema forma parte de "Don´t Be Dumb", la última producción del también actor y empresario

Tokischa se une al rapero estadounidense A$AP Rocky en "Flackito Jodye"
Tokisha y el rapero A$AP Rocky en imágenes de archivo. (FUENTE EXTERNA)

La rapera dominicana Tokisha y el estadounidense A$AP Rocky unieron sus voces en el sencillo "Flackito Jodye", un tema que forma parte de "Don´t Be Dumb", la última producción del también actor y empresario, se informó este jueves.

Con el estilo explícito que caracteriza a ambos exponentes urbanos, el tema, acompañado de un video, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, de acuerdo con un comunicado de la oficina de relaciones públicas de la cantante dominicana.

  • El audiovisual  Rocky y Tokischa a través de una animación en estilo retro 3D, una propuesta visual innovadora que refuerza el carácter vanguardista de ambos artistas", destacó el comunicado.

El rapero eligió un escenario emblemático para ambos artistas, rindiendo homenaje a la dominicanidad y valorando sus raíces al utilizar como locación la icónica avenida St. Nicholas, también conocida como el "Juan Pablo Duarte Boulevard", en Nueva York, agregó la información.

Esta vía conecta los barrios de Harlem, donde nació y creció Rocky, y Washington Heights, una de las zonas de mayor concentración dominicana en Nueva York.

