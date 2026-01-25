Bad Bunny desata el perreo en Medellín con Arcángel como invitado

Medellín vivió el sábado una noche de perreo intenso y muchas emociones en el estadio Atanasio Girardot, donde Bad Bunny presentó el segundo de sus tres conciertos en la ciudad colombiana con un variado repertorio de reguetón, salsa y trap, y la participación especial de Arcángel.

Antes de que el Conejo Malo saliera a la tarima, Juancho Agudelo, DJ del cantante colombiano Ryan Castro, y la banda puertorriqueña Chuwi comenzaron a animar a la multitud, que desde temprano llenó las tribunas del recinto.

Las luces del estadio se apagaron y, tras unos minutos de espera, la pantalla se encendió. En ella aparecieron dos jóvenes de Medellín dialogando e iniciaron las palabras con las que comienza La mudanza. El cantante y su orquesta emergieron del piso y Bad Bunny expresó: "Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron".

Tras La mudanza, el concierto arrancó con la faceta más salsera del artista puertorriqueño, con temas como Callaita, Turista y Pitorro de coco. Antes de esta última, el guitarrista interpretó los acordes de Aventurero, del cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez, fallecido este mes en un accidente aéreo.

"Medellín, les tengo que decir para que se vayan preparando y sepan lo que hay: la noche apenas está empezando y la única razón por la que estamos aquí es para que ustedes disfruten y se olviden de todo lo negativo, de todo lo malo que puedan tener fuera de este estadio", expresó el artista, quien reivindicó la unión entre Colombia, Puerto Rico y Latinoamérica.

La casita del perreo

La primera parte del concierto concluyó con Baile inolvidable y una emotiva versión de Nueva Yol.

El espectáculo continuó con una segunda etapa en La Casita, un escenario alterno donde Bad Bunny interpretó Veldá, Tití me preguntó, Neverita y Si veo a tu mamá, poniendo a bailar a la multitud.

Uno de los momentos más esperados ocurrió antes de Voy a llevarte pa´ PR, cuando el artista eligió a una fan para subir a la tarima y gritar la frase "Acho PR es otra cosa". La joven, visiblemente emocionada, abrazó al cantante y gritó la consigna ante la ovación del público.

El perreo siguió con éxitos como Me porto bonito, No me conoce, Bichiyal, Yo perreo sola, Efecto, Safaera, Diles y Mónaco.

Tras esta última canción, las luces se apagaron y la pantalla anunció el momento de la canción exclusiva del concierto, que no será interpretada en ningún otro show de la gira. El tema elegido fue Tú no metes cabra, de 2020, que desató la euforia del público.

Sorpresa y cierre

Cuando parecía que el segmento en La Casita llegaba a su fin, Bad Bunny sorprendió al incluir Me acostumbré , de 2017, tema que no suele formar parte de su repertorio habitual, y dio paso a la entrada de Arcángel . Juntos interpretaron Tú no vive así y La Jumpa , tras lo cual el invitado permaneció solo en escena durante unos 20 minutos, cantando Pa´ que la pases bien , Aparentemente , Flow violento y Gata oficial .

Luego del paso de Arcángel, Bad Bunny regresó a la tarima principal para cerrar la noche con Ojitos lindos, La canción, Kloufrens, Dakiti, El apagón y DTMF. El artista agradeció la energía del público de Medellín y se despidió con Eoo, mucho perreo y emoción, en una segunda noche que confirmó la conexión del puertorriqueño con la capital antioqueña.