Zion
Zion

Detienen al reguetonero Zion por manejar presuntamente bajos los efectos del alcohol

El artista fue arrestado en la noche del domingo tras una intervención policial en la autopista 66, en Río Grande, y arrojó 0.27 % de alcohol en la prueba de aliento

    Expandir imagen
    Detienen al reguetonero Zion por manejar presuntamente bajos los efectos del alcohol
    Zion fue arrestado la noche del domingo en Puerto Rico por manejar bajo los efectos del alcohol. (FUENTE EXTERNA)

    El reguetonero puertorriqueño Zion, exintegrante del dúo "Zion&Lennox", se encuentra detenido este lunes por la Policía de Puerto Rico por presuntamente conducir en estado de embriaguez, según las leyes de tránsito locales, informaron las autoridades.

    Según la información preliminar dada por la Policía, varios agentes adscritos al Distrito de Río Grande (noreste) intervinieron en la noche del domingo con Zion, de 44 años y cuyo nombre verdadero es Félix Gerardo Ortiz Torres, en la autopista 66, en la mencionada ciudad.

    Intervención policial y prueba de alcohol

    Al momento de la intervención, Zion manejaba una camioneta RAM 1500 de color negro del año 2023 en aparente estado de embriaguez.

    El artista urbano fue puesto bajo arresto y transportado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde le realizaron la prueba de aliento, arrojando 0.27 % de alcohol en su organismo.

    Esto es 0.17 % más de lo debido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico. El agente Héctor Febres Solís, adscrito al Distrito de Río Grande, se hizo cargo del caso.

    Este caso será consultado posteriormente con el fiscal de turno para la posible imputación de cargos criminales correspondientes, indicó la Policía en el informe.

    • Hay que recordar que el cantante puertorriqueño fue hospitalizado tras sufrir un accidente en el mes de octubre de 2025.
