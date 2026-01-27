Harry Styles ofrecerá ocho conciertos en Wembley y donará parte de las entradas a músicos emergentes

El cantante británico Harry Styles donará una libra (1,15 euros) del precio de cada entrada vendida para sus conciertos en Londres de su próxima gira, con el objetivo de apoyar a las pequeñas salas de música del Reino Unido ( ARCHIVO )

El cantante británico Harry Styles donará una libra (1,15 euros) del precio de cada entrada vendida para sus conciertos en Londres de su próxima gira, con el objetivo de apoyar a las pequeñas salas de música del Reino Unido.

El exintegrante de One Direction anunció la semana pasada su regreso a los escenarios tras cuatro años de ausencia con la gira "Together, Together", que comenzará el próximo 16 de mayo en Ámsterdam y se extenderá hasta diciembre por seis países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil y Australia.

El estadio de Wembley, con capacidad para 90,000 personas, será la única parada de Styles en su país natal. Allí ofrecerá un total de ocho conciertos durante el mes de junio, luego de que se añadieran dos fechas adicionales debido a la alta demanda.

Las entradas tienen precios que oscilan entre las 44 libras (50 euros) y las 725 libras (834 euros) para el paquete VIP más exclusivo.

Donación a LIVE Trust

Según la página oficial del estadio, una libra de cada entrada vendida en la gira será destinada a LIVE Trust, una organización benéfica con sede en el Reino Unido que trabaja para proteger, impulsar y apoyar a músicos emergentes y pequeñas salas de conciertos.

De acuerdo con estas cifras y tomando en cuenta la capacidad del recinto y el número de presentaciones, Styles podría recaudar alrededor de 720.000 libras (cerca de 830,000 euros) para la causa.

Situación de las pequeñas salas de música

Un informe anual del Music Venue Trust (MVT), publicado la semana pasada, reveló que el 53 % de los pequeños recintos musicales del país no logró obtener beneficios el año pasado y que al menos 30 locales tuvieron que cerrar.

La decisión de Styles se suma a iniciativas similares de otros artistas. En 2025, Coldplay donó el 10 % de los ingresos de su gira en el Reino Unido a LIVE Trust, mientras que el ganador del premio Mercury 2025, Sam Fender, aportó 25,000 libras al fideicomiso MVT.