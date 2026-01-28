El grupo Síntesis celebra medio siglo con un estilo musical único en Cuba y el mundo

Los músicos Ele Valdés (i) y Carlos Alfonso (d), fundadores del grupo cubano de rock-fusión Síntesis, se presentan en un concierto en La Habana (Cuba). ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

El grupo cubano de rock-fusión Síntesis comienza desde este miércoles las celebraciones por sus 50 años con un concierto en el Festival Jazz Plaza en el que repasará su innovador repertorio, que lo ha consolidado como referente de la escena musical contemporánea.

"Haremos un repertorio que abarca varias etapas de Síntesis y para ello tendremos invitados como los cubanos Roberto Fonseca y Aldo López-Gavilán y otros", avanza horas antes de la actuación la cantante Ele Valdés, quien junto a su marido, el bajista Carlos Alfonso, dio vida a Síntesis en 1976.

"Esperamos que la gente vaya y no nos dejen las butacas vacías porque haremos también un homenaje a todos los que han pasado por el grupo", asegura Alfonso.

Rock y tambores africanos

Sentados en una de las banquetas del pequeño estudio de grabación que tienen en su casa en la capital cubana, ambos músicos hablan con pasión de sus inicios, cuando se atrevieron a innovar y fusionaron jazz, pop y rock en español con los cantos heredados de los ancestros africanos.

Influenciados inicialmente por grupos de rock como Pink Floyd, Génesis, Yes y otras bandas, confiesan que "nunca" imaginaron el alcance actual de Síntesis.

El estudio está decorado con fotos de músicos como el cubano Silvio Rodríguez, el expresidente cubano Fidel Castro (1926-2016), posters de bandas de rock, y el Grammy Latino que ganaron en 2022 con el álbum Ancestros Sinfónico en la categoría de Mejor Álbum Folclórico.

"Comenzamos siendo un grupo de rock en español porque esa era la premisa de cuando nos unimos con Mike Porcel (guitarrista y compositor cubano), José María Vitier (pianista cubano) y otros (...) éramos muy jóvenes", explica Valdés.

La cantante, dueña de una voz distintiva, agrega que luego se dieron cuenta que "Cuba tenía valores musicales que podían mezclarse y hacer rock con ellos".

"Y no fue hasta 1987 que dimos casi en el clavo al probar la mezclando los cantos afrocubanos con el rock y el jazz", según la artista, de 74 años.

Alfonso, a su lado, remata: "Eso es lo que nos ha distinguido. Es un sello en Cuba y en todo el panorama sonoro de afuera también".

Sello único

Temas como Aguanileo o Assokere son apenas una muestra del legado sonoro de Síntesis que Valdés y Alfonso traspasaron luego a sus hijos X y Eme Alfonso, y a otros cantantes y compositores que han formado parte de la banda a lo largo de estos años.

La amplia discografía -como Ancestros I, II y III- y más de 60 giras internacionales validan la trayectoria artística de esta peculiar agrupación, que ha sabido defender la tradición afrocubana de los yoruba y adaptarla a las sonoridades actuales.

Alfonso manifiesta que, "50 años después del primer acorde" quiere "seguir haciendo lo mismo". Con Valdés acompañándolo en la vida familiar y musical, remarca: "Desde que arrancamos no hemos hecho una concesión de ningún tipo y nos hemos mantenido así".

Una nueva banda sonora para La Habana

El director de Síntesis confiesa también a EFE su "tristeza" porque siente que "la banda sonora de La Habana ha cambiado". Ahora es de "motos con reguetón y reparto", un género cubano que mezcla sonoridades de reguetón con la clave cubana.

En un país desgastado por la crisis en diversos frentes (desde el económico hasta el sanitario), ambos artistas son de los que defienden que "la música es un bálsamo".

"La cultura sigue siendo para mí lo más importante. Cuando éramos muchachos que trabajábamos, cantábamos y nadie pensaba nunca en si pagaban o no, en si había transporte, o no. La gente disfrutaba de eso y es lo que hemos tratado de mantener", explica. "Claro, si nos pagan mejor", agrega riéndose.

Valdés, en tanto, señala que en estos 50 años han pasado de "todo": "Nos tocó período especial (crisis de los años 90), Mariel (éxodo masivo de cubanos en los años 80) donde se fueron muchos músicos que habíamos formado".

"Nos ha tocado también la mentalidad de muchos dirigentes de que rock no, de que la cuestión afrocubana no porque es oscuro (...): hemos tenido que tropezar con muchas dificultades, pero aquí estamos", recuerda.

Alfonso remarca que también han "tropezado" con "un millón de estrellas internacionales y músicos cubanos" que ellos adoran y todo "gracias a la oportunidad" que les dio la música.