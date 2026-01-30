Morat anuncia su gira mundial 2026 con tres conciertos en Bogotá

Juan Pablo Villamil, Simón Vargas, Martín Vargas y Juan Pablo Isaza, integrantes de Morat, durante una rueda de prensa en Bogotá, donde anunciaron el inicio de su gira mundial "Ya es mañana". ( EFE/CARLOS ORTEGA )

La banda colombiana Morat anunció este jueves que la gira mundial Ya es mañana comenzará con tres conciertos en el Movistar Arena de Bogotá los próximos 14, 15 y 16 de agosto, en lo que marcará el inicio de uno de los hitos más importantes de su carrera en su ciudad natal.

La banda dio a conocer la noticia en una rueda de prensa en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), en un año decisivo para el grupo bogotano, que en 2025 obtuvo su primer Latin Grammy al mejor álbum pop/rock por Ya es mañana y cerró la gira 'Asuntos pendientes', con la que recorrió los estadios de varios países de Latinoamérica.

Morat -integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, y los hermanos Martín y Simón Vargas- había anticipado el anuncio con el mensaje "Las cometas siempre vuelan en agosto" en carteles por toda la capital colombiana, una referencia a la canción con el mismo título de 2021 que conecta esta nueva etapa con su historia y con sus seguidores.

"Esta será la gira más ambiciosa de nuestra trayectoria", afirmó Villamil en la rueda de prensa, que comenzó con la proyección de un video en el que los artistas rememoraron sus inicios en la música con Bogotá como su ciudad natal, que terminó con una imagen del Movistar Arena y un comerciante vendiendo cometas.

Detalles de la gira

La banda adelantó que los shows en el Movistar Arena, donde tocaron por primera vez en 2019 y desde ese momento han agotado entradas en presentaciones posteriores, formarán parte de una experiencia renovada, tanto a nivel musical como visual, aunque los artistas no quisieron dar detalles sobre las especificaciones estéticas de la gira.

El Ya es mañana world tour llegará con nueve fechas a España en el octubre de 2026, con presentaciones en algunos de los recintos más emblemáticos del país como el Movistar Arena de Madrid.

También actuarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Roig Arena de Valencia, consolidando al mercado de ese país como uno de los pilares internacionales de la banda colombiana.

Expansión internacional

Las tres fechas en Bogotá se suman a la expansión internacional del grupo, recientemente confirmado en el cartel del Festival Coachella 2026, uno de los escenarios más relevantes de la música global.

Morat, formada en Bogotá en 2011, se ha convertido en una de las bandas de pop rock en español más influyentes de la última década, con más de 20.000 millones de reproducciones, una gira por estadios que superó el millón de asistentes y una presencia cada vez más sólida en los grandes circuitos internacionales.