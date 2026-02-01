Ca7riel & Paco Amoroso agradecen a los Grammy que les den una "segunda oportunidad"

Ca7riel & Paco Amoroso recibieron el Grammy al mejor álbum de rock latino. ( FUENTE EXTERNA )

Ca7riel & Paco Amoroso agradecieron este domingo la "segunda oportunidad" que recibieron al ganar el Grammy al mejor álbum de rock latino o alternativo tras la polémica que provocaron al quemar los Grammy Latino que obtuvieron el año pasado.

"Esto es increíble. Estamos muy agradecidos, disfrutando la alegría de haber ganado y (estamos) preparados para todo", dijo el dúo argentino a EFE en su paso por la alfombra roja de los Grammy, que se celebran este domingo en Los Ángeles.

El grupo se está tomando un descanso para reconectar con ellos mismos y poder llegar a sus metas, tras los cinco Grammy Latino que lograron el pasado noviembre en Las Vegas.

Polémica

Días más tarde a la gala, Ca7riel & Paco Amoroso sacaron un videoclip en el que narraban sus andaduras por los premios y en el que se les veía quemando los Grammy Latino que le otorgó la Academia de la Grabación Latina.

"Fue una noche loca, le agradecemos a la Academia por esta segunda oportunidad. Creemos que se malentendió lo que pasó, pero estamos muy felices y orgullosos con la vida", indicaron.

"Hay que dar el mensaje correcto. Estábamos medio descarriados, y a veces hay que encarrilar este tren, así no se choca", sentenciaron.