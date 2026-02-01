×
Gloria Estefan, Ca7riel & Paco Amoroso y Lafourcade, los primeros latinos en ganar el Grammy 2026

Lafourcade competía por este premio con "Cosa Nuestra", de Rauw Alejandro

    Gloria Estefan, Ca7riel & Paco Amoroso y Lafourcade, los primeros latinos en ganar el Grammy 2026
    Carín León volvió a imponerse por segundo año consecutivo en los Grammy en la categoría a mejor álbum de música mexicana. (FUENTE EXTERNA)

    Los mexicanos Natalia Lafourcade y Carín León, los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso y la cubanoestadounidense Gloria Estefan triunfaron este domingo en las categorías latinas durante la pregala de los Grammy, celebrada en Los Ángeles.

    La artista mexicana se alzó con el galardón a mejor álbum de pop latino con "Cancionera", su décimo proyecto de estudio en el que encapsula su evolución artística y personal.

    Lafourcade competía por este premio con 'Cosa Nuestra', de Rauw Alejandro; 'Bogotá (Deluxe)', de Andrés Cepeda; 'Tropicoqueta', de Karol G; y '¿Y ahora qué?', de Alejandro Sanz.

    Por su parte, Carín León volvió a imponerse por segundo año consecutivo en la categoría a mejor álbum de música mexicana (incluida tejana) con 'Palabra De To's (Seca)'.

    El mexicano venció en la 68º edición de estos premios a proyectos de la talla como 'MALA MÍA', de Fuerza Regida y Grupo Frontera; 'Y Lo Que Viene', de también Grupo Frontera; 'Sin Rodeos', de Paola Jara y 'Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)', del tejano Bobby Pulido.

    Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores de cinco Grammys latinos en la vigente edición, continuaron expandiendo su legado coronándose en el apartado a mejor álbum de rock latino o alternativo con 'PAPOTA', un disco que ironiza el negocio de la industria musical.

    El primer Grammy que se embolsa este dúo se produce tras hacer frente a sus rivales nominados en esta categoría: 'Genes Rebeldes', de Aterciopelados; 'ASTROPICAL', de Bomba Estéreo, Rawayana; 'ALGORHYTHM', de Los Wizzards y 'Novela', de Fito Paez.

    También la aclamada Gloria Estefan logró con 'Raíces' el Grammy a mejor álbum tropical latino.

    Con ello, consagra el quinto Grammy de su trayectoria profesional, tras hacer frente a 'Fotografías', de Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta; 'Clásicos 1.0', de Grupo Niche; 'Bingo', de Alain Pérez y 'Debut y Segunda Tanda, Vol. 2', de Gilberto Santa Rosa.

    La pregala de los Grammy se centró en un homenaje a los afectados por los devastadores incendios de Los Ángeles, que se cobraron la vida de 29 muertos y más de 16,000 estructuras destruidas, y pasará a la historia de EE.UU. como uno de los desastres naturales más costosos.

