Los 50 años de Daddy Yankee, de "jefe" del reguetón a artista cristiano

Fotografía de archivo del 19 de noviembre de 2025 donde aparece el cantante y productor musical puertorriqueño Daddy Yankee posando en la alfombra de la gala especial de los premios Hombres del Año/GQ Men Of The Year 2025 en Madrid (España). ( EFE )

Daddy Yankee celebra este martes sus 50 años de vida, tiempo en el que se dio a conocer como El jefe del reguetón, con éxitos mundiales como Gasolina y Despacito, para dejar recientemente el género urbano y pasar a la música cristiana con temas como Sonríele a la vida.

"Llego a mis 50 con salud, con vida y con un corazón más auténtico. No perfecto..., pero consciente", escribió hoy en su cuenta de Instagram el cantante, quien añadió que la vida "no te forma en la comodidad; te forma en el proceso, en las caídas, en las dudas, en los momentos en los que eliges no rendirte".

Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, se crio entre el residencial público Villa Kennedy, en el sector sanjuanero de Santurce, y Las Lomas, también en San Juan, junto a sus padres y hermanos.

Creador de la palabra reguetón

En Villa Kennedy fue donde germinaron sus gustos musicales por la salsa y el hip-hop estadounidense, especialmente por Big Daddy Kane, de quien tomó parte de su nombre artístico.

Allí, como un adolescente curioso que buscaba exponer su talento, conoció a DJ Playero, quien en aquellos tiempos se dedicaba a producir casetes o mixtapes que sintetizaban ritmos de hip-hop y reggae dancehall en español, y le dio al joven cantante su primera oportunidad profesional.

Eso ocurrió en la primera producción Playero 34, donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón o reggaeton, según relató Daddy Yankee en 2019, durante la primera edición de los Premios Tu Música Urbano.

"Eso fue en la sala de la casa de Playero. Usando el aumentativo del reguetón, algo diferente, pero con la influencia de Panamá y la matriz de Jamaica. Después fuimos poco a poco con la salsa, el vallenato, el merengue, entre otros", contó en aquel momento.

En dicha cita musical, Daddy Yankee afirmó que siempre tuvo la visión de que el género urbano, del cual se autoproclama El jefe, iba a conquistar el mundo entero.

"Lo vislumbré, tuve la visión y siempre lo soñamos. Siempre tuvimos esa corazonada de que iba para el mundo entero. Es una cultura que salió de aquí, pero unida de todos los latinos", sostuvo.

DJ Playero contó con Daddy Yankee en sus siguientes producciones, desde Playero 35 hasta Playero 40, y, al mismo tiempo, el reconocido artista comenzó a lanzar discos propios, entre ellos No Mercy y El Cartel de Yankee.

"Gasolina" impulsó el género para siempre

Daddy Yankee, posteriormente, se unió en dueto con Nicky Jam, con quien lanzó el disco Haciendo escante. Tras separarse, publicó en 2004 su álbum Barrio Fino, que incluyó el famoso tema Gasolina.

Esta canción, escuchada y bailada en todo el mundo, impulsó la carrera del legendario reguetonero, que continuó trabajando en discos propios, entre ellos El Cartel: The Big Boss, Mundial y Prestige.

A finales de 2017 lanzó, junto al cantautor puertorriqueño Luis Fonsi, el video de Despacito, que en un momento se convirtió en el más visto en la historia de YouTube y superó los 8.900 millones de reproducciones.

Sin embargo, tras más de treinta años en la música urbana, en diciembre de 2023 anunció su conversión al cristianismo, cerrando su carrera en el reguetón para dedicarse a "transformar vidas" a través de su fe, según anunció al final de una gira de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

"Mi fe en Jesús ha sido mi ancla. Él me sostuvo cuando me sentí débil, me dio esperanza cuando no veía claro y me enseñó a caminar con propósito", dijo hoy el artista en su mensaje en redes sociales.

El propio Daddy Yankee tuvo que transformar su vida cuando anunció, hace poco más de un año, su divorcio de Mireddys González , tras casi tres décadas de matrimonio.

tuvo que transformar su vida cuando anunció, hace poco más de un año, su de , tras de matrimonio. Dicho divorcio derivó, asimismo, en un pleito judicial por el control de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc., entre denuncias de que González había destruido archivos y se había transferido millones de dólares a sus cuentas personales.