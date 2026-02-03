Cantante Mika reivindica lo auténtico: "Hemos convertido el pop casi en una palabra sucia"

En un mundo sobrestimulado, "hiperinformado e hipercompetitivo", Mika reivindica en su último disco una noción de amor exaltado. ( EFE )

En un mundo sobrestimulado, "hiperinformado e hipercompetitivo", Mika reivindica en su último disco una noción de amor exaltado, que es una metáfora de urgencia por volver a conectar con la vida, con el sentimiento y con lo auténtico, también en la manera de hacer música fresca y aún original.

"Crecer en el mundo del pop es muy difícil, sobre todo porque lo hemos convertido casi en una palabra sucia que sirve para justificar una música creada por 45 personas en una oficina discográfica, todo calculado para ser optimizado comercialmente", reconoce el cantante y compositor en una charla con EFE este martes en Madrid.

En un español muy fluido, Mika ha querido por ello concebir su disco 'Hyperlove' (Universal), en la calle desde hace unas semanas, "como brújula creativa", y darle forma con medios puramente analógicos, incluidos instrumentos de los años 60, 70 y 80 del siglo XX.

"Esa decisión ha sido muy impactante tanto en el presupuesto como en el tiempo para hacerlo. Con un ordenador todo habría sido más fácil, pero así ha sido como una medicina para mí", justifica sobre esa elección para confeccionar un disco que, paradójicamente, es puro pop electrónico.

Para él, explica, es parte de su necesidad de seguir conectado con el pop y la música en general:

"El pop en realidad tiene esa libertad creativa total para experimentar y hablar de cosas a veces muy raras, pero manteniendo una accesibilidad. Para mí es la única manera de continuar desarrollando un lenguaje pop como un señor de casi 43 años".

Mika afirma que nos encontramos en un mundo donde la sensación de la comunidad verdadera está perdida. (EFE)

Hace ya 19 años que Michael Holbrook Penniman Jr (nacido en Beirut en 1983) saltó a la fama gracias a su primer álbum, 'Life in Cartoon Motion', con éxitos orgullosamente pop y coloridos como 'Relax, Take it Easy', 'Love Today' y, sobre todo, 'Grace Kelly'.

Ahora su búsqueda se materializa en canciones en las que, como en 'Modern Times', hay una sensación de "exprimir la vida".

"Se puede oír una urgencia de sentimientos, de buscar sensaciones y contacto humano, de buscar la euforia", añade, antes de recordarse a sí mismo cómo era el proceso creativo al piano cuando solo tenía veintitantos y hacía hallazgos "con solo diez dedos al piano".

La sensación de la comunidad verdadera está perdida

Entre las conclusiones personales a las que llega el álbum está la del último corte, 'Immortal Love', que no está dedicado a un interés romántico, sino a una de las formas más puras que existen de amor: el que se puede sentir hacia un perro, en su caso, su golden retriever, fallecido hace tan solo unas tres semanas.

"Casi al final de la escritura del álbum le miré a los ojos y me sentí tonto por estar hablando de sexo, de familia, de amor violento o de amores maravillosos y no darme cuenta de que lo tenía a él ahí, que me había acompañado 16 años y en 7 álbumes", reflexiona, antes de lamentar que a menudo, cuando "hablamos del amor a un perro, lo hagamos con vergüenza".

España y Eurovisión

Mika afirma que nos encontramos "en un mundo donde la sensación de la comunidad verdadera está perdida", algo que se percibe incluso en un foro nacido para la unión como Eurovisión, un festival que él presentó en 2022 en Turín, el año en que se tomó la decisión unánime de expulsar de Rusia por la invasión de Ucrania.

"Me da pena que España no esté en Eurovisión. Al mismo tiempo, pienso que cada país tiene cierta responsabilidad de representar la temperatura y la opinión de su población", subraya el artista ante el clima de división generado este año por la presencia de una delegación israelí pese al genocidio en Gaza.

"No me gustan estas tensiones ni la falta de una opinión unificada", concluye.