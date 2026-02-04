Un memorial en la dominicana Puerto Plata honrará el legado artístico de Falco

Falco falleció el 6 de febrero de 1988 a los 40 años en un accidente en Puerto Plata ( FUENTE EXTERNA )

El legado artístico de Falco, el músico austríaco que saltó a la fama internacional con su canción "Rock me Amadeus", será honrado con un memorial en la ciudad dominicana de Puerto Plata, donde murió en un accidente de tráfico en 1998, anunció este miércoles la Fundación Privada Falco.

El monumento de Falco en Puerto Plata, cuya inauguración será el próximo día 19, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del cantante, "es un testimonio del reconocimiento y homenaje a su extraordinaria trayectoria", explica en un comunicado la organización con sede en Viena.

Aunque no ha desvelado los detalles del memorial, asegura que ofrecerá "un espacio para conectar con la vida y obra de un artista de renombre internacional" y permitirá visibilizar su legado artístico "más allá de las fronteras lingüísticas y nacionales".

La canción "Rock me Amadeus" (1985) de Hans Holzel, más conocido como Falco, traspasó las fronteras austríacas hasta conquistar en 1986 el número uno de las listas de todo el mundo, incluidas las de Estados Unidos y Reino Unido.

Sobre el artista

Nacido el 19 de febrero de 1957 en Viena, el artista falleció el 6 de febrero de 1988 a los 40 años de edad en un accidente automovilístico cerca de Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana, donde se había radicado dos años antes.

Es en el lugar del letal siniestro donde la fundación austríaca ha instalado el "Memorial Falco – Puerto Plata".

Se espera que a la ceremonia de inauguración asistan fans del músico austríaco de diversos países, además de numerosos invitados de honor, artistas contemporáneos y amigos del artista

