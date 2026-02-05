Bad Bunny promete una gran fiesta en el Super Bowl con su cultura puertorriqueña

Bad Bunny gesticula durante la conferencia de prensa previa al Super Bowl LX en San Francisco, California. ( EFE/EPA/CHRIS TORRES )

Bad Bunny aseguró este jueves que convertirá el escenario del Super Bowl en "una gran fiesta" y que llevará "mucha cultura puertorriqueña" al espectáculo del descanso, en el que se alzará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de EE.UU. con un catálogo musical íntegramente en español.

"Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura, indicó el artista puertorriqueño en una conferencia de prensa celebrada este jueves en San Francisco.

Bad Bunny evitó revelar detalles sobre los trece minutos que durará su espectáculo, ni siquiera cuando se le preguntó directamente por los posibles invitados que podrían acompañarlo.

"Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo", se limitó a decir.

"No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón", agregó.

El exponente urbano reconoció que aún no ha asimilado todo lo que le ha ocurrido en los últimos meses, en los que ha estado "trabajando mucho" para ofrecer su mejor versión.

"Hay mucha gratitud. Así me he sentido todo este año con el álbum. El mayor sentimiento es estar agradecido. Estoy feliz, todavía procesando, pero muy emocionado", comentó.

Bad Bunny aseguró que solo piensa en disfrutar esos trece minutos. "Intento disfrutar y sé que me voy a divertir, y el equipo también. Trato de no presionarme tanto", señaló.

Su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/7c9e10167e8d1ca002204195985d9dd3ad61a8d8w-23d6e41e.jpg Bad Bunny participa en la conferencia previa al Super Bowl LX en San Francisco. (EFE)

Sobre su más reciente álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el artista destacó que le "enseñó mucho" y que supone "el proyecto más especial" de su carrera.

Con este disco, su sexto de estudio y en el que engloba la nostalgia de su tierra natal "quería conectar con mis raíces, con mi gente más que nunca y con mi cultura, y lo hice de una manera muy honesta porque yo solo quería hacer mi residencia en Puerto Rico y ya, quedarme en la isla", contó.

"Pero luego fue como, 'el mundo de verdad me quiere', debería devolverles ese amor y mostrarles el cariño que realmente merecen. Y ahora, la oportunidad de llevar ese sentimiento que expresé en este álbum en uno de los escenarios más grandes es algo que nunca imaginé", añadió.

Reflexiones sobre su madre

Visiblemente emocionado, Bad Bunny respondió sobre quién estará más presente en sus pensamientos en los días previos al Super Bowl: "Mi madre siempre ha creído que yo era capaz de todo, pero sobre todo, de que soy una buena persona", concluyó.