×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Día Nacional de la Salsa 2026
Día Nacional de la Salsa 2026

La salsa dominicana dirá presente en Puerto Rico con Chiquito Team Band y José Alberto El Canario

Fruko y sus Tesos, junto a otras orquestas, se presentarán en la Plaza de la Independencia, marcando su debut en este evento icónico de la salsa

    Expandir imagen
    La salsa dominicana dirá presente en Puerto Rico con Chiquito Team Band y José Alberto El Canario

    Los dominicanos Chiquito Team Band y José Alberto El Canario figuran entre las orquestas internacionales que se presentarán en el Día Nacional de la Salsa, en Puerto Rico, el próximo 22 de marzo, anunciaron este viernes los organizadores.

    Junto a los representantes dominicanos, también participarán la colombiana Fruko y sus Tesos y la venezolana Los Adolescentes, como parte de la cartelera del evento salsero.

    Será la primera vez que Fruko y sus Tesos se presente en el magno evento, que este año se volverá a llevar a cabo en la Plaza de la Independencia, en San Juan, donde el año pasado Willy García se convirtió en el primer artista colombiano en actuar como solista.

    Asimismo, otros salseros que participarán en la edición 2026 serán La Sonora Ponceña, La India, Mickey Cora y su Orquesta Cábala, que celebrará sus 50 años de carrera, Puerto Rico es Salsa con Joey Hernández, Simón Pérez y Guillo Rivera, además de Carlos García, Manolito Rodríguez y La Zónika.

    La orquesta Fruko y sus Tesos contó durante muchos años con el cantante Wilson Manyoma, también conocido como Wilson Saoko, quien falleció en febrero de 2025 en Cali, a los 73 años.

    Durante su carrera como cantante, Manyoma grabó más de 300 canciones, entre ellas el éxito El preso.

    Fruko y sus Tesos fue fundada en 1970 en Medellín por el músico Julio Ernesto Estrada Rincón, conocido por su apodo Fruko.

    La voz de Manyoma también le permitió integrar la orquesta Sonora Juventud, de la que fue voz líder, y The Latin Brothers, con los que grabó el tema El serrucho.

    Otras canciones que lo hicieron popular son Los charcos, Tú sufrirás y Dime qué pasó.

    RELACIONADAS

    La fecha

    El Día Nacional de la Salsa se suele realizar en el estadio Hiram Bithorn, pero debido a que fue remodelado para el Clásico Mundial de Béisbol, los organizadores no encontraron otro lugar alternativo para celebrarlo.

    La primera edición de esta tradicional cita se celebró en 1983 y contó con la participación del legendario y ya fallecido vocalista Ismael Rivera. Su oficialización se concretó con la Ley 100 del 17 de junio de 2000, para rendir homenaje a este afamado género musical.

    Desde entonces han actuado en esta iniciativa artistas como Héctor Lavoe, Willie Colón, Celia Cruz, Rubén Blades, Richie Ray y Bobby Cruz, El Gran Combo de Puerto Rico, Cano Estremera, Roberto Roena, Gilberto Santa Rosa, Bobby Valentín y Willie Rosario, entre otros.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 