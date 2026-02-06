La salsa dominicana dirá presente en Puerto Rico con Chiquito Team Band y José Alberto El Canario

Los dominicanos Chiquito Team Band y José Alberto El Canario figuran entre las orquestas internacionales que se presentarán en el Día Nacional de la Salsa, en Puerto Rico, el próximo 22 de marzo, anunciaron este viernes los organizadores.

Junto a los representantes dominicanos, también participarán la colombiana Fruko y sus Tesos y la venezolana Los Adolescentes, como parte de la cartelera del evento salsero.

Será la primera vez que Fruko y sus Tesos se presente en el magno evento, que este año se volverá a llevar a cabo en la Plaza de la Independencia, en San Juan, donde el año pasado Willy García se convirtió en el primer artista colombiano en actuar como solista.

Asimismo, otros salseros que participarán en la edición 2026 serán La Sonora Ponceña, La India, Mickey Cora y su Orquesta Cábala, que celebrará sus 50 años de carrera, Puerto Rico es Salsa con Joey Hernández, Simón Pérez y Guillo Rivera, además de Carlos García, Manolito Rodríguez y La Zónika.

La orquesta Fruko y sus Tesos contó durante muchos años con el cantante Wilson Manyoma, también conocido como Wilson Saoko, quien falleció en febrero de 2025 en Cali, a los 73 años.

Durante su carrera como cantante, Manyoma grabó más de 300 canciones, entre ellas el éxito El preso.

Fruko y sus Tesos fue fundada en 1970 en Medellín por el músico Julio Ernesto Estrada Rincón, conocido por su apodo Fruko.

La voz de Manyoma también le permitió integrar la orquesta Sonora Juventud, de la que fue voz líder, y The Latin Brothers, con los que grabó el tema El serrucho.

Otras canciones que lo hicieron popular son Los charcos, Tú sufrirás y Dime qué pasó.

La fecha

El Día Nacional de la Salsa se suele realizar en el estadio Hiram Bithorn, pero debido a que fue remodelado para el Clásico Mundial de Béisbol, los organizadores no encontraron otro lugar alternativo para celebrarlo.

La primera edición de esta tradicional cita se celebró en 1983 y contó con la participación del legendario y ya fallecido vocalista Ismael Rivera. Su oficialización se concretó con la Ley 100 del 17 de junio de 2000, para rendir homenaje a este afamado género musical.

Desde entonces han actuado en esta iniciativa artistas como Héctor Lavoe, Willie Colón, Celia Cruz, Rubén Blades, Richie Ray y Bobby Cruz, El Gran Combo de Puerto Rico, Cano Estremera, Roberto Roena, Gilberto Santa Rosa, Bobby Valentín y Willie Rosario, entre otros.