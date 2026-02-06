Seguidores de BTS marchan en México para exigir claridad ante "abusos" en venta de boletos

Las personas congregadas forman parte de Army BTS, una comunidad de fans del popular grupo de k-pop en el país norteamericano. ( FUENTE EXTERNA )

Seguidores del popular grupo de k-pop BTS se manifestaron este viernes en Ciudad de México para exigir claridad ante lo que consideran "abusos" de la empresa Ticketmaster en la venta de boletos, un proceso en el que aseguran "faltó transparencia".

Ataviados la mayoría con banderas y cintas moradas, color asociado al grupo surcoreano, las decenas de manifestantes marcharon hasta la sede de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, organismo a quien le pidieron que hiciera "justicia" por la falta de "claridad" en la venta de entradas.

"Venimos aquí para pedir justicia, venimos para poder exigir lo que viene siendo claridad hacia Profeco. (...) Realmente, perdimos lo que viene siendo la oportunidad de poder ver a los chicos aquí en México, que por fin BTS otra vez vuelva a venir a México", explicó a EFE Andrés Zúñiga, de 18 años.

Entre otras cosas, protestan porque muchos de ellos no "van a poder ver" la actuación de su grupo favorito, cuya venta de entradas estuvo marcada por los "precios abusivos" de Ticketmaster, abundó Zúñiga.

Seguidoras del grupo de k-pop BTS sostienen carteles durante una manifestación este viernes, en Ciudad de México (México). (EFE)

Por ello, este joven seguidor de BTS defendió que deben "levantar la voz" y pidió a Profeco que haga la investigación anunciada "lo más rápido posible".

El pasado lunes, el organismo informó que inició un procedimiento para multar a Ticketmaster por más de 5 millones de pesos (unos 277.800 dólares) por presuntas infracciones a la ley en la venta de boletos.

Los Army BTS

La alta demanda por los conciertos de BTS en la Ciudad de México dejó fuera a casi 94 % de los interesados, ya que 2,1 millones de usuarios intentaron comprar boletos, pero solo había 136.400 entradas disponibles, de acuerdo a datos de la empresa vendedora.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, para que el grupo BTS ofrezca más fechas de conciertos en el país, una propuesta que está siendo "evaluada" por la productora del grupo, añadió la mandataria.

No obstante, para seguidores del grupo como Dylan esto no es suficiente, por lo que pidió actuar frente a las "estafas" que a su juicio se produjo durante la venta de boletos, que llegaron a alcanzar "diez veces" su precio original.

"Además de que hubo muchos estafadores aprovechando la situación, me parece que vender el precio diez veces su precio original es muy caro", afirmó.

Respecto al paso dado por Sheinbaum, reclamó que no se "politice" BTS porque "no es algo para lo que ellos existen", de modo que -explicó- no es un petición principal.

Al término de la marcha, la comunidad de sus seguidores anunció que a pesar de que varios integrantes se reunieron con Profeco, denunciarán esta situación ante la Fiscalía General de la República (FGR) porque no les dan "otra alternativa".