La euforia centroamericana por Shakira recorre las calles salvadoreñas

Mujeres posan frente a un mural de la cantante colombiana Shakira este sábado, en las afueras del estadio nacional Jorge Mágico González en San Salvador (El Salvador). ( EFE )

Entre banderas, pelucas de color lila, ropa de cuero y látex negro miles de salvadoreños y centroamericanos se avocaron el sábado a la calles circundantes del estadio nacional Jorge 'Mágico' González para asistir al primero de cinco conciertos que la cantante colombiana Shakira dará en El Salvador como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

A sus 48 años, la "loba" atrajo a El Salvador a sus admiradores guatemaltecos, hondureños, costarricenses y nicaragüenses, quienes desataron su euforia desde horas antes del inicio del concierto entonando sus canciones y vistiendo atuendos característicos de la estrella pop.

"Este es un evento histórico", dijo a EFE Heidi Hernández, quien viajó desde San Pedro Sula, Honduras junto a tres compatriotas para asistir al concierto inaugural de la "Residencia Centroamericana" en El Salvador.

Hernández reconoció que el gusto por la música de Shakira ha trascendido generaciones en la región y que ha gustado de sus canciones desde su niñez, además de verla como un ejemplo para las mujeres de Latinoamérica.

"Como hondureñas hemos crecido con las canciones de Shakira y estamos muy contentas, (...) porque las latinas somos mujeres que podemos salir adelante, somo mujeres guerreras y Shakira es ejemplo de ello", añadió la admiradora.

Ataviadas con ropa similar a las del video de su éxito "Las de la intuición", Ariadna y Andrea hicieron fila desde temprano para ingresar al estadio y cumplir su sueño de ver en directo a Shakira. Ambas, madrastra e hijastra, representan a dos generaciones diferentes que siguen a la "loba".

"Desde pequeña crecí escuchando las canciones de Shakira", dijo Ariadna a EFE y Andrea añadió que "me hace mucha ilusión porque es mi primer concierto".

A la espera

A la espera para ingresar al estadio también hubo tiempo para el comercio y la comida. Entre las miles de personas se desplazaban vendedores de camisas, pañuelos, llaveros y hasta billetes con el rostro de Shakira, además de colocarse numerosos puestos con comida entre un amplió despliegue militar.

El Salvador se convierte así en el único de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop en esta gira, con la que Shakira rompió a finales de enero el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares.

Esta serie de conciertos se inaugura entre el entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posible los eventos.

