La boda celebrada durante la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl fue real

La pareja se casó en el escenario más visto de EE. UU. mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el 'conejo malo'

    La boda celebrada durante la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl fue real
    Boda durante la presentación de Bud Bunny en el Super Bowl. (FUENTE EXTERNA)

    El enlace matrimonial celebrado este domingo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny fue una unión real, según confirmó el representante del artista a la revista Variety.

    La pareja se casó en el escenario más visto de EE. UU. mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el 'conejo malo' durante el entretiempo.

    El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo del descanso en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

    A una actuación repleta de símbolos de su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.

