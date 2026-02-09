Bad Bunny convierte el descanso del Super Bowl en una oda de orgullo latino

Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. ( EFE / CHRIS TORRES )

"¡Qué rico es ser latino!". Con ese grito de guerra, Bad Bunny transformó ayer el escenario del Super Bowl en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal y a República Dominicana en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.

El ´Conejo Malo´ abrió el escenario del evento deportivo más visto de EE. UU. con el éxito ´Tití me preguntó´, vestido con un traje blanco que simulaba una equipación de fútbol americano y cargando bajo el brazo un balón de fútbol.

Acto seguido comenzó a sonar ´Yo Perreo Sola´, una canción que dedicó a las mujeres que quieren salir a la pista de baile tranquilas, sin que nadie las moleste. El artista llevó al escenario una plantación de caña y escenas típicas de su isla.

En un momento del show dijo: "Me voy pa´ RD".

La Casita

Una actuación de Bad Bunny no sería completa sin la famosa casita, una réplica de una vivienda típica de cemento en Puerto Rico, integrada a los montajes de sus conciertos y en donde aguardaba una de las mayores sorpresas del espectáculo.

Y es que el artista prometió una gran fiesta y lo hizo. También dijo que habría muchos invitados y los hubo. Desde Cardi B, pasando por la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, hasta llegar a Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.

"Buenas tardes California, mi nombre Benito Antonio Martínez Ocasio. Si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí y tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas" Bad Bunny “

Entremedias, una boda entre lo que se presume una persona migrante y un estadounidense, un símbolo de la diversidad de Estados Unidos y uno de los momentos de protesta silenciosa que no pasaron desapercibidos. Bad Bunny cae sobre el interior de la casita y se va mientras resuenan los ecos de ´Gasolina´ de Daddy Yankee.

Invitados

La expectativa de ver al reguetonero se transformó en asombro cuando, en su lugar, irrumpió la estrella estadounidense Lady Gaga. Ataviada con un impecable traje azul y escoltada por una orquesta tropical, la cantante tomó el control del espectáculo para cantar ´Die With a Smile´, junto a una banda de salsa.La artista se despidió de los focos justo antes del inicio de ´Baile Inolvidable´, el momento cumbre del espectáculo.

Mientras interpretaba ´NUEVAYoL´ el artista entregó simbólicamente un premio Grammy a un niño.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/86f263d006cc1b58e53ba9813455b21a05f17162miniw-b716ea6b.jpg Lady Gaga interpretando "Die Witha Smile". (EFE/CHRIS TORRES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/aced3ea7f46ba224d1d83bf1b4a4d313f2df6739miniw-ee6adbc2.jpg Ricky Martin cantó "Lo que le pasó a Hawai". (EFE/CHRIS TORRES) ‹ >

Del escenario de la plantación de bananos, sentado en una de las sillas similares a la de la cubierta del álbum ´DtMF´, el cantante Ricky Martin cantó el reivindicativo ´Lo que le pasó a Hawai´.

La actuación estuvo cargada de mensajes, como los residentes de las zonas más pobres de Puerto Rico bailando su reguetón, o los postes eléctricos que rodeaban al ´conejo malo´ mientras sujetaba una bandera de su país y cantaba ´el Apagón´.

El espectáculo se acercaba a su fin, no sin antes pronunciar las únicas palabras en inglés que se escucharon durante su actuación: "God bless America", dijo Bad Bunny, quien procedió a nombrar países del continente americano y aparecieron las banderas de las naciones que componen Latinoamérica.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, hizo historia al ser el primer protagonista del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español.

Trump: "uno de los peores show" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño. "¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", dijo en la red social Truth Social. "No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia", denunció.

Concierto alternativo

Hubo un concierto alternativo que reunió a más de seis millones de espectadores en YouTube. Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice o Gabby Barrett fueron los artistas que actuaron en el evento organizado por la asociación conservadora ´Turning Point USA´.