Muere Rafael Amador, el alma de "Pata Negra", a los 65 años

Rafael Amador, uno de los integrantes de "Pata Negra", en una imagen de archivo. ( EFE/AA )

Rafael Amador, guitarrista, compositor, cantaor y excomponente junto a su hermano Raimundo del grupo Pata Negra, ha fallecido en Sevilla a los 65 años, según ha informado a EFE su familia.

Rafael Amador, nacido en Sevilla en 1960, falleció anoche en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "en manos de su hermano" Diego Amador, su hijo Rafael "y muchos seres queridos", según han explicado sus familiares.

El nombre de Rafael Amador ha estado ligado durante su historia musical al de su hermano Raimundo y al de Kiko Veneno, que desembocó en la banda Veneno, y de ahí a Pata Negra junto a su hermano, en un proyecto caracterizado por la fusión de flamenco, blues y rock.

Principal compositor de Pata Negra

El grupo Veneno nació en 1977, un proyecto que mezcló de flamenco con las bases de un grupo de rock, con batería, bajo y guitarra eléctrica pero al poco tiempo se disolvió la banda y los tres componentes participaron en distintos proyectos, entre ellos en el álbum La leyenda del tiempo (1979), de Camarón de la Isla.

El final del grupo dio paso en 1978 a Pata Negra, del que Rafael Amador se convirtió en el principal compositor y cuyo trabajo tuvo sus frutos con Guitarras callejeras (1985) y Blues de la Frontera (1987), del que salieron temas tan emblemáticos como "Camarón" o "Pasa la vida".

En 1987 grabaron el disco "¿Por qué, por qué?" junto a la cantante francesa Cathy Claret, quien conocía bien a Raimundo, ya que había sido amigo suyo desde que llegó a España en los años 80 y se habían hecho buenos amigos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/09/el-grupo-de-rock-gitano-pata-negra-con-rafael-amador-al-frente-durante-una-actuacion-en-los-jardi-d28bcc90.jpg Imagen del grupo grupo de rock gitano Pata Negra, con Rafael Amador al frente, durante una actuación, en los Jardines de Sabatini, en una imagen de archivo. EFE/Víctor Lerena

Último concierto de Pata Negra

Antes de la separación, Pata Negra ofreció un último concierto en la sala Zeleste de Barcelona en 1989, y tras la marcha de su hermano, Rafael Amador continuó en solitario manteniendo el nombre del grupo y publicó dos discos: "Inspiración y locura" (1990) y "Como una vara verde" (1995).

Tras apartarse un tiempo de la música, Rafael Amador reapareció con colaboraciones con el grupo Navajita Plateá y apoyando a "Nea Flamenco Experimental" y en septiembre de 2015 recibió un homenaje por parte de la escena sevillana, como reconocimiento a su trayectoria.

En la misma, participaron sus hermanos Raimundo y Diego, Kiko Veneno, Diego Carrasco, Tomasito, Esperanza Fernández, Rafael Riqueni y Segundo Falcón, entre otros.

El compositor y cantautor Kiko Veneno ha lamentado la muerte del guitarrista, cantaor y compositor Rafael Amador, con quien integró el grupo Veneno también con su hermano Raimundo Amador, diciendo que su música "rompió fronteras".

"Adiós Rafaelillo, nunca olvidaremos tu chispa y tu compás, tu alegría y tu simpatía", ha escrito Kiko Venero en la red social X, para añadir: "Te llevo siempre en el corazón".