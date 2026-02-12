'Tite' Curet es celebrado como el "sastre de la composición" de salsa en su centenario

El compositor puertorriqueño Catalino 'Tite' Curet Alonso es recordado este jueves en el centenario de su natalicio como uno de los grandes creadores de canciones a la medida, como un sastre, de legendarios salseros como Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Rubén Blades y La Lupe.

Bajo un copioso aguacero, familiares, el grupo musical Plenibom y el Comité Camino al Centenario Catalino Tite Curet Alonso se reunieron en el cementerio del Viejo San Juan, donde yacen sus restos.

El grupo Plenibom interpretó en el género autóctono de la bomba los temas 'Sorongo' y 'Las caras lindas', y en plena 'Se escapó un león', al tiempo que una pareja bailaba frente a los presentes.

En entrevista con EFE, Hilda Curet, una de sus hijas, dijo estar "muy halagada y contenta" por el homenaje a su padre, quien escribió al menos 1.400 canciones, incluyendo algunas para el grupo Menudo, Nelson Ned, Tony Croatto y las orquestas de Roberto Roena y Tommy Olivencia.

"Me hubiese gustado que mi papá estuviera vivo para que viera toda la celebración y lo que el Comité ha hecho para difundir el legado de su música a través de Puerto Rico y a nivel internacional", admitió Hilda.

Nacido el 12 de febrero de 1926 en Guayama (sur de Puerto Rico), Curet fue "desde joven rebasando fronteras" y "posiblemente no conocía el alcance de su música", como el que una de sus canciones formara parte de bandas sonoras de varias películas, como 'The Godfather II', explicó su hija.

De la observación a la composición

De Guayama, Curet se mudó a Barrio Obrero, en San Juan, una zona de fervor musical por la salsa, la bomba y la plena en la que observaba y analizaba las vivencias y anécdotas de los habitantes para componer sus canciones.

Utilizando el transporte público o caminando, pues no conducía, Curet recogía esas experiencias y las plasmaba en una libreta, las grababa con su voz en una cinta o las escribía en una maquinilla para entonces entregárselas a los cantantes.

'La Perla' o 'Las caras lindas' por Rivera, 'Periódico de ayer' o 'Barrunto' por Lavoe, 'Anacaona' o 'Mi triste problema' por Feliciano, 'Plantación adentro' por Blades, 'La cura' por Frankie Ruiz o 'Marejada feliz' por Roena y su orquesta, fueron algunas de sus obras.

"Siempre lo veía escribiendo. No se cansaba de escribir. Era un don, porque lo hacía bien, y algo de la familia, pues venía de una familia de escritores", rememoró Hilda Curet sobre su padre, quien también trabajó en el correo de Estados Unidos y simultáneamente escribía columnas musicales en revistas.

Un sastre de la composición

Por su parte, José Rodríguez, presidente del Comité Camino al Centenario Catalino Tite Curet Alonso, resaltó que la vida del autor "hay que celebrarla y recordarla como uno de los máximos compositores que nos ha dado este país en la música popular".

"Tite es y será el sastre de la composición, porque lo que él realizaba en sus composiciones a los artistas era un traje a la medida, era un número a la medida. Lo creaba directamente para la personalidad de ese cantante y era un éxito", afirmó Rodríguez.

El trabajo musical de Curet es, en opinión de Rodríguez, uno que "ha recorrido el mundo entero, tanto por su denuncia social, la situación racial", entre otros matices de la vida cotidiana.

"Es un icono de la música popular y de la salsa. En todos los países donde la música de Tite se ha escuchado, debe haber un espacio para reflexionar sobre su carrera y legado", apuntó.

Por ello, la festividad de hoy se celebra con exposiciones de arte y conferencias también en Perú, Panamá y Nueva York, así como en otras partes de Puerto Rico como la ciudad sureña de Ponce, que le ha dedicado su famoso carnaval.