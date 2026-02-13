VIDEO | Jorge Drexler avanza detalles de su nuevo álbum "Taracá" y lanza el sencillo "Toco madera"
Con una fusión de ritmos, la canción refleja la esencia del candombe uruguayo y la trayectoria de Drexler como compositor
El músico uruguayo Jorge Drexler avanzó este viernes el contenido de su próximo álbum, Taracá, con un primer sencillo titulado Toco madera y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Con el tambor en el centro de su estructura, el resultado es una canción "enérgica" compuesta junto a Carlos Casacuberta sobre una idea de Tadu Vázquez que juega con las dos acepciones de la expresión Toco madera: la puramente percusiva, como se entiende en el candombe uruguayo, y la metafórica de no tentar al destino.
Un regreso a las raíces
Ese ritmo afrouruguayo del candombe se extiende a más momentos de 'Taracá', disco grabado en su mayoría en Montevideo con el que, según informa su discográfica, el artista inicia "una nueva etapa más cerca de su origen".
- Será su decimoquinto disco de estudio en una larga trayectoria discográfica que en el formato largo arrancó con La luz que sabe robar (1992) y se interrumpía en Tinta y tiempo (2022), su hasta ahora último trabajo, publicado hace ya cuatro años.
- Durante "las próximas semanas" se ofrecerán más detalles de este proyecto que devuelve a la actividad a Drexler (Montevideo, 1964), uno de los compositores, músicos e intérpretes más reputados de la música en español, galardonado con un Óscar, un Goya y numerosos Latin Grammy.