Habilitan nuevos espacios para los conciertos de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao

Juan Luis Guerra en uno de sus conciertos. ( FUENTE EXTERNA )

La plataforma de venta Tu Boleta anunció la habilitación de nuevos espacios para los conciertos de Juan Luis Guerra programados para los días 20 y 21 de febrero en el Estadio Cibao, en la provincia Santiago.

La información fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la boletería, donde se comunicó que se trata de una "nueva oportunidad" para que el público pueda asistir a estas dos presentaciones, tras la alta demanda registrada.

Entre las boletas habilitadas se incluyen algunas correspondientes a las áreas Special Guest y VIP, consideradas de las más exclusivas del evento.

Con estas funciones, el público del Cibao tendrá podrá disfrutar en vivo un recorrido por los grandes éxitos del cantautor dominicano, como Ojalá que llueva café, Burbujas de amor, Bachata rosa, La bilirrubina y Visa para un sueño.

Advertencia por mercado negro

Las boletas están disponibles exclusivamente en el portal web de Tu Boleta, mientras que los organizadores exhortaron a los fanáticos a evitar adquirir entradas en puntos no autorizados o en el mercado negro, advirtiendo que los tickets comprados por esa vía "están sujetas a ser canceladas".