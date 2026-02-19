L as dos funciones del concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao de Santiago atraerán a cerca de 40 mil fanáticos , según estimaciones de la producción del evento encabezada por Saymon Díaz .

El empresario aseguró que todo está listo para las presentaciones pautadas este viernes 20 y sábado 21 de febrero.

Díaz explicó que cada noche recibirá entre 18 mil y 19 mil asistentes en un montaje completamente numerado, con asientos asignados para garantizar comodidad y seguridad.

Señaló que ambas funciones están prácticamente agotadas y que las pocas boletas disponibles corresponden a espacios habilitados tras ajustes logísticos realizados luego de instalar la tarima.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/whatsapp-image-2026-02-19-at-43332-pm-764386da.jpeg Todo está listo para la actuación de Juan Luis Guerra. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Hito para Santiago

El productor destacó que se trata de un hito para la ciudad, al afirmar que el artista es el primero en lograr una cadena de presentaciones consecutivas de gran escala en el Estadio Cibao, lo que, según dijo, demuestra la capacidad de Santiago para albergar espectáculos de nivel internacional.

Indicó además que la producción ha priorizado la contratación de suplidores y personal local, desde la seguridad hasta el equipo técnico, con el objetivo de impulsar la economía de la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/whatsapp-image-2026-02-19-at-53814-pm-35caea54.jpeg Juan Luis Guerra conversó brevemente con los periodistas en el Estadio Cibao.

Aseguró que el despliegue tecnológico incluirá efectos especiales, un amplio diseño de luces, láser y elementos interactivos que colocan el espectáculo a la altura de conciertos internacionales.

Impacto económico

Destacó que el impacto económico ya se refleja en la ocupación hotelera que, de acuerdo con la producción, está prácticamente al máximo, incluyendo hoteles y alojamientos tipo Airbnb.

Sobre el espectáculo, adelantó que el repertorio incluirá los grandes éxitos del cantautor y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 a una hora y 50 minutos, dependiendo del desarrollo del show.

También prometió sorpresas para el público, aunque evitó ofrecer detalles.

La producción manifestó su intención de convertir este tipo de eventos en una agenda recurrente para Santiago, con al menos tres o cuatro grandes conciertos al año, en coordinación con autoridades locales y administradores del estadio.