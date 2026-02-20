Santiago cantará con Juan Luis Guerra 4.40

Juan Luis Guerra durante una de sus presentaciones de la gira "Entre mar y palmeras", con la que regresa este fin de semana al Estadio Cibao, en Santiago. ( CORTESÍA DE BABETO RODRÍGUEZ )

El laureado artista Juan Luis Guerra regresa este fin de semana a la ciudad de Santiago con la presentación, hoy y mañana, de su exitosa gira "Entre mar y palmeras" en el Estadio Cibao.

La Ciudad Corazón acogerá al autor de "Bachata rosa", entre otros éxitos. Cuando el artista anunció que se presentaría allí, generó gran expectativa entre los residentes de la región del Cibao y comentó en una publicación en sus redes sociales el pasado mes de diciembre: "Una noche que quedará para siempre, con canciones que han marcado a generaciones. Santiago, prepárate para cantar, sentir y vivirlo en vivo".

Tan pronto la empresa SD Concerts, del empresario Saymon Díaz, anunció que las boletas estaban disponibles, se agotaron en menos de 24 horas. La presión del público que no pudo adquirirlas provocó que, semanas después, se habilitara una segunda función para el sábado.

Esta noche, el público de Santiago y de otras localidades disfrutará de una gran puesta en escena en la que interpretará, junto a su banda 4.40, éxitos como "Santiago en coche", "Como abeja al panal", "Estrellitas y duendes" o "Mambo 23", entre otros.

Impacto de la gira en la economía local

En febrero de 2024, Juan Luis Guerra presentó su exitosa gira mundial "Entre mar y palmeras" en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo. Posteriormente, en abril de ese año, protagonizó la primera edición del Festival Capitalia junto a Sting, Residente y Juanes.

La bachata, el merengue, el son y la salsa retumbarán en estos dos días cuando el artista suba a la majestuosa tarima con su extraordinario repertorio. Más allá del entretenimiento, los dos conciertos de Juan Luis Guerra 4.40 tendrán un impacto positivo en la economía de Santiago, debido a que los hoteles registran ocupación total y no disponen de habitaciones para quienes no reservaron a tiempo.

Dónde: Estadio Cibao.

Fecha: 20 y 21 de febrero.

Boletas: tuboleta.com.do