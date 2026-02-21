Las dominicanas J Noa, Amara y Chelsy se unen a Ivy Queen en el primer disco urbano solo de mujeres

Las dominicanas J Noa, Amara y Chelsy se unen en primer disco urbano femenino. ( FUENTE EXTERNA Y ARCHIVO DIARIO LIBRE )

"La Liga Femenina" promete marcar un antes y un después en la música urbana al ser el primer disco compuesto exclusivamente por artistas femeninas, con la legendaria puertorriqueña Ivy Queen como cabeza de cartel, y la participación de otras destacadas figuras como la española La Mala Rodríguez y la boricua Nesi, conocida por colaborar con Bad Bunny en el éxito "Yo perreo sola".

Entre las artistas dominicanas que forman parte de este proyecto se encuentran J Noa, Amara, Chelsy y Keyshia, quienes se suman a un total de 19 intérpretes seleccionadas para el álbum, que será lanzado el próximo 6 de marzo bajo la producción de Charlee Way y Boy Wonder CF.

El disco incluye colaboraciones con cantantes de toda América Latina y España, como Naddia (España), Chesca y Alexxa Kimm (Puerto Rico), Bellakath (México), Valentina Olguín (Argentina), Loyaltty (Chile) y Ysa C (Colombia), consolidando una propuesta diversa y representativa del talento femenino en el género urbano.

En entrevista con EFE en su estudio en San Juan, Charlee Way destacó que las artistas seleccionadas "no digo que están al mismo nivel que los reguetoneros consolidados, sino que le pueden pasar a muchos de ellos", resaltando el potencial de las mujeres en la industria.

Impulso necesario para la música urbana femenina

Desde los inicios del reguetón, el género ha estado mayoritariamente dominado por hombres, con pocas excepciones como Ivy Queen, quien logró mantenerse activa y competir en igualdad de condiciones con los artistas masculinos.

"Sencillamente es que hay que darles ese 'push'. No sé si es machismo o algo así, pero ellas pueden hablar más fuerte que nosotros, acaparan la tarima fácilmente y le están metiendo más que nosotros. Esa es la Liga Femenina", enfatizó Charlee Way, cuyo nombre real es Carlos De Jesús Rodríguez.

La idea de crear un disco urbano exclusivo para mujeres surgió luego de trabajar en "La Liga: First Picks" y "La Liga 2: Second Quarter", donde solo participaron intérpretes noveles masculinos. "Había tantas damas que querían meterle. Nos decían: 'coño, dame una oportunidad'. ¿Y por qué no se la damos? Vamos a ver qué puede pasar", recordó el productor.

Más de 30 artistas participaron en las sesiones de grabación, de las cuales se seleccionaron finalmente 19 intérpretes, consideradas "el mejor talento de cada país".

Un proyecto que elimina jerarquías

"La Liga Femenina" funciona como un disco colaborativo que reúne a mujeres en diferentes etapas de sus carreras, sin establecer jerarquías entre ellas.

"Poder ser parte de este proyecto, donde están estas exponentes, es un gran honor. Me siento muy bien y agradecida de demostrar que 'La Liga Femenina' está dura de verdad", afirmó Nesi, quien grabó el tema "Se vale to", inspirado en la canción de nombre similar del extinto grupo Calle 13.

