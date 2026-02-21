Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio'

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana' y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años.

El artista falleció en un hospital de Nueva York por complicaciones de salud.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", rezó un comunicado de sus familiares.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de 'El gran varón'.

Participación en política y causas sociales

Willie Colón fue un reconocido músico, trombonista, compositor y productor puertorriqueño, considerado una de las figuras más influyentes de la salsa. Nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, Estados Unidos, en el barrio de El Bronx, y se destacó por fusionar ritmos latinos con jazz y otros géneros urbanos.

Willie Colón es famoso por sus colaboraciones con artistas como Héctor Lavoe, con quien produjo varios álbumes emblemáticos de la salsa clásica en los años 70. Entre sus éxitos más recordados se encuentran canciones como El Gran Varón, Idilio y Cali Pachanguero (con otros artistas).

Además de su carrera musical, Colón ha tenido participación en política y causas sociales, incluyendo labores de activismo a favor de la comunidad latina en Estados Unidos y la promoción de la cultura puertorriqueña.