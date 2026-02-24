La segunda vicepresidenta española Yolanda Díaz reacciona a la demanda de Julio Iglesias

Yolanda Díaz responde a Julio Iglesias tras la demanda y afirma que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras. ( EFE. )

La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondió este martes al cantante Julio Iglesias que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras, después de que este le haya demandado por los comentarios que hizo sobre él tras ser denunciado por abusos sexuales en un caso que fue archivado por la Fiscalía.

"Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", escribió la vicepresidenta este martes en su cuenta de la red social Bluesky.

Iglesias presentó una demanda contra ella por los comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" que Díaz realizó en una red social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta contra él por delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

Detalles de la demanda y acusaciones contra Julio Iglesias

En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, el cantante solicita a través de su abogado la celebración de un acto de conciliación en el que la vicepresidenta reconozca el daño producido, rectifique sus manifestaciones (en los mismos medios y en la misma franja horaria) y lo indemnice.

En su escrito, Iglesias denuncia que Díaz emitió opiniones con "claros prejuicios de culpabilidad" en las que aseguraba que en la casa del cantante "se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos".

"Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo", decía Díaz en Bluesky.

En la televisión pública española (TVE), Díaz señaló: "Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias".

La denuncia

El cantante había sido denunciado ante la Justicia por dos de sus exempleadas en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la investigación abierta al considerar que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, por falta de competencias.