Lanzan el concurso escolar "Raíces" sobre los más de 250 años de historia hispana de Estados Unidos

El ensayo sobre "Raíces" será incluido en la próxima publicación de Fesser, "Hispanic Roots of the United States". ( FUENTE EXTERNA )

La organización Friends of the National Museum of the American Latino, en colaboración con la Embajada de España y la empresa educativa Vista Higher Learning presentaron en EE.UU. el concurso nacional 'Raíces', una convocatoria que invita a estudiantes de secundaria y preparatoria a reflexionar sobre la historia y la cultura hispana en sus comunidades.

El concurso, creado por el periodista y autor Guillermo Fesser, se llevará a cabo en el marco de los actos del 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense, y busca visibilizar las contribuciones, a menudo ignoradas, de las comunidades hispanas a la fundación del país, que incluyeron un papel muy activo de España y territorios coloniales.

"Raíces no trata de simplificar la historia, sino de ampliarla (...) Al conectar perspectivas históricas poco reconocidas con la presencia hispana que los estudiantes ven hoy en sus comunidades, el concurso invita a los jóvenes a reflexionar críticamente sobre cómo se forjó Estados Unidos y cómo continúa evolucionando", dijo Fesser en un comunicado.

Para Estuardo Rodríguez, presidente y director ejecutivo de la Friends of the National Museum of the American Latino, el proyecto ayudará a que "estudiantes de todo el país se vean reflejados" en la historia.

"Cuando los jóvenes documentan la historia y la cultura que los rodea, no solo aprenden del pasado: también ayudan a proyectarlo hacia el futuro, asegurando que estas historias sean reconocidas, valoradas y preservadas para las próximas generaciones", apuntó.

Los alumnos están siendo invitados a presentar textos de hasta 3.000 palabras que destaquen la cultura y la historia hispana a nivel local, "desde nombres de calles y tradiciones hasta organizaciones comunitarias, personas y negocios", señaló el comunicado.

Los ensayos ganadores serán seleccionados por un jurado compuesto por líderes, periodistas, educadores, artistas y filántropos, entre los que destacan José Andrés, fundador de World Central Kitchen; Luis Fernández, presidente de Telemundo; Cecilia Vega, periodista de '60 Minutes' (CBS) o Julissa Reynoso, exembajadora de EE.UU. en España, abogada y dramaturga, entre otros.

Los finalistas y ganadores serán reconocidos en una ceremonia de premiación el 3 de octubre de 2026 en Washington D.C., y recibirán un certificado de reconocimiento.

Su ensayo será incluido en la próxima publicación de Fesser, 'Hispanic Roots of the United States', y un ejemplar del libro de texto.

Además, los principales premios incluyen una moneda de plata de la Real Casa de la Moneda de España y un viaje educativo de una semana a España con todos los gastos pagados.

Este es uno de los muchos actos, exposiciones, seminarios, conciertos o colaboraciones que España va a realizar en conmemoración del papel esencial que tuvo el país en la consecución de la independencia de los Estados Unidos en 1776 y en el nacimiento de esa nueva nación, tanto en el ámbito militar, diplomático o económico como en la posterior ampliación de sus fronteras a territorios de largo linaje cultural hispanoamericano.