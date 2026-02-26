Fallece fundador de Wu-Tang Clan a los 52 años

Oliver "Power" Grant, impulsor financiero y productor ejecutivo de Wu-Tang Clan, clave en la independencia y expansión global del colectivo. ( FUENTE EXTERNA )

Oliver "Power" Grant, figura determinante en la consolidación artística y empresarial del Wu-Tang Clan, falleció a los 52 años por causas que no han sido reveladas. La noticia fue confirmada inicialmente por el portal especializado Okayplayer y posteriormente por integrantes del colectivo en redes sociales.

"Power ayudó a construir un legado global basado en la independencia, la propiedad y la cultura. Su convicción en el control creativo y el empoderamiento comunitario ayudó a moldear no solo a un grupo, sino a una dinastía que cambió la música para siempre", señaló Okayplayer al informar sobre su muerte.

El Wu-Tang Clan publicó en su cuenta oficial de Instagram el mensaje: "Descansa en poder, Power". Method Man, uno de los miembros fundadores, escribió: "Paraíso, hermano mío. Buen viaje. No estoy bien", acompañando sus palabras con una fotografía junto a Grant.

Grant creció en los proyectos de vivienda Park Hill, en Staten Island, el mismo entorno donde se formaron varios integrantes del grupo. En 1992 desempeñó un papel clave al reunir el financiamiento necesario para producir y lanzar el sencillo debut "Protect Ya Neck", que marcó el inicio del ascenso del colectivo en la escena del hip-hop.

"Creo que yo aporté la mayor parte del dinero. Yo era más el tipo financiero y Ghost y RZA eran los que tenían el talento musical... Todo lo que aprendimos fue a base de golpes; lo vas resolviendo sobre la marcha. Mucho fue prueba y error", declaró Grant en una entrevista en 2011, al describir su rol dentro del proyecto.

Independencia empresarial

En 1993 fue productor ejecutivo del álbum debut Enter the Wu-Tang (36 Chambers), considerado una pieza fundamental del rap de los años noventa y uno de los discos más influyentes del género. Su trabajo no se limitó a la producción musical: también impulsó la estrategia empresarial que permitió al grupo mantener control sobre su marca y sus derechos.

Poco después del éxito del primer álbum, Grant fundó Wu Wear, la línea de ropa oficial del colectivo. Bajo su dirección, la marca alcanzó acuerdos de distribución con Macy´s y abrió cuatro tiendas minoristas en Estados Unidos. En el punto más alto de su popularidad, Wu Wear registró ingresos anuales cercanos a los 25 millones de dólares.

"Estábamos tan encendidos en esos primeros años que los teléfonos no dejaban de sonar para cualquier cosa relacionada con Wu... La marca y el logo eran como un comunicador internacional. Si conoces Gucci o Louis Vuitton, lo identificas y te acercas porque te resulta familiar", explicó en aquella misma entrevista.

La trayectoria de Grant también fue retratada en la serie Wu-Tang: An American Saga, producida por Hulu entre 2019 y 2023, donde fue interpretado por el actor Marcus Callender. "La primera conversación que tuvimos duró como tres horas... Nunca me dijo ´hazlo así o hazlo de esta manera´. Solo me contó historias", recordó el actor en declaraciones ofrecidas en 2023.

Oliver "Power" Grant fue una de las piezas centrales en la construcción del modelo de independencia que distinguió al Wu-Tang Clan dentro de la industria musical. Su influencia se extendió más allá de la música, consolidando una estructura empresarial que convirtió al colectivo en una de las marcas más reconocidas del hip-hop a nivel global.