Allegro enfrenta a Omega y asegura que su contrato sigue vigente

La compañía discográfica Allegro salió al paso de las declaraciones ofrecidas por el artista Omega, quien en días recientes habría asegurado en distintos medios la supuesta terminación de su contrato con el sello.

A través de un comunicado oficial dirigido a la industria musical —compañías discográficas, distribuidores digitales, editores, promotores y al público en general—, Johnny Montaño, CEO de Allegro, calificó como "totalmente falsa, infundada y carente de sustento legal" la versión difundida por el intérprete, cuyo nombre de pila es Antonio Piter de la Rosa.

Según la empresa, el contrato suscrito entre el artista y la discográfica "se encuentra vigente", condición que —afirman— ha sido confirmada mediante la sentencia judicial No. 1532-2019-ECON-00091, la cual goza de autoridad de cosa irrevocablemente juzgada y fue emitida a favor de Allegro.

Respuesta de Allegro a las declaraciones de Omega

En ese contexto, la compañía advirtió formalmente que cualquier persona física o jurídica debe abstenerse de entablar negociaciones directas con Omega al margen de la estructura contractual existente, basándose en declaraciones unilaterales que, de acuerdo con el comunicado, "carecen de validez jurídica".

Asimismo, Allegro informó que ya se encuentra ejerciendo las acciones legales correspondientes frente a cualquier acto que vulnere los derechos contractuales vigentes, y que se reserva el derecho de iniciar nuevos procesos si lo considera pertinente.

Futuro incierto para Omega y Allegro

Hasta el momento, el artista no ha respondido públicamente a esta nueva postura de la discográfica, lo que mantiene en tensión a la industria sobre el futuro inmediato de sus proyectos musicales y compromisos comerciales.