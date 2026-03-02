Más de 400 mil personas asisten al concierto gratuito de Shakira en el Zócalo
La artista colombiana cerró su gira en México con un espectáculo que incluyó grandes éxitos y una producción técnica impresionante
La artista colombiana Shakira reunió a más de 400 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México y zonas aledañas para cerrar en el país su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en un concierto gratuito organizado por el Gobierno capitalino y Grupo Modelo.
El público también ocupó espacios como la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y calles del Centro Histórico, entre ellas Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Pino Suárez y 20 de Noviembre. Las autoridades informaron que el evento concluyó sin incidentes mayores.
Durante la presentación el domingo, Shakira interpretó canciones como "Antología", "Loba" y "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", en un espectáculo que incluyó pantallas, cuerpo de baile y una producción técnica de gran formato.
"Esto es un sueño. Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa", expresó la cantante al inicio del concierto.
Impacto económico
- De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), el concierto generó una derrama estimada en 403 millones 614 mil pesos para hoteles, restaurantes y comercios.
- El evento formó parte de las actividades por los 100 años de Grupo Modelo y fue organizado en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina.
- Con este cierre, la intérprete concluye una etapa de su gira en México, país que ha sido uno de sus principales mercados desde el inicio de su carrera.
