Condenan a 12 años de cárcel al rapero británico Ghetts por atropello mortal en Londres

El rapero británico Ghetts, cuyo nombre real es Justin Clarke-Samuel, fue condenado este martes a 12 años de prisión por causar la muerte de un estudiante nepalés de 20 años, Yubin Tamang, en un atropello con fuga ocurrido el 18 de octubre de 2025 en el noreste de Londres.

Durante el proceso en el tribunal penal de Old Bailey, Clarke-Samuel admitió hoy los cargos de causar la muerte por conducción peligrosa y de conducción peligrosa bajo los efectos del alcohol.

Al pronunciar el fallo, el juez Mark Lucraft indicó que el acusado conducía su BMW M5 bajo la influencia del alcohol a velocidades superiores a 113 kilómetros por hora, y no se detuvo tras colisionar con la víctima, que cruzaba la calle en el barrio de Ilford.

Antes del impacto fatal, se pasó varios semáforos en rojo y chocó con otros vehículos. En el momento del atropello, circulaba a 108 km/h, más del doble del límite permitido.

El magistrado, que también le retiró el carné de conducir durante 17 años, calificó los hechos de "chocantes", aunque destacó el "remordimiento genuino" del acusado, padre de dos hijos.

Ghetts, figura destacada del 'grime' británico, ha colaborado con artistas como Skepta, Stormzy y Ed Sheeran, y ha actuado varias veces en festivales como Glastonbury.

Ganó el premio británico MOBO al mejor artista masculino en 2021 y recibió el MOBO Pionero en 2024 por su contribución a la música y la comunidad.

La familia de Tamang expresó su profundo dolor por la pérdida de su hijo único, que estaba estudiando en el Reino Unido, mientras que la fiscalía remarcó que la sentencia a Clarke-Samuel refleja las graves consecuencias de su conducta.

