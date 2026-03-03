×
Hombres G
Hombres G

La gira de Hombres G llegará en octubre a Latinoamérica (y esperamos que pase por RD)

"Los mejores años de nuestra vida" es el título del tour que ya tiene fechas en México, Perú y Colombia

    Expandir imagen
    La gira de Hombres G llegará en octubre a Latinoamérica (y esperamos que pase por RD)
    La banda española Hombre G iniciará en octubre su gira por Latinoamérica. (FUENTE EXTERNA)

    Los Hombres G llevarán su gira 'Los mejores años de nuestra vida' a Latinoamérica en octubre, según anunció este martes la promotora Live Nation.

    La banda española actuará los días 13 y 14 de octubre en Ciudad de México y el 20 en Guadalajara, para después saltar a Colombia (el 24 en el Movistar Arena de Bogotá) y Perú, con dos fechas (29 y 30) en el Estadio Nacional de Lima.

    Será la continuación de una gira que se iniciará en España el 16 de mayo, con 26 conciertos y una incursión en Milán (Italia) el 27 de junio. Su paso por España tendrá dos partes, una hasta octubre y la segunda a partir de noviembre, tras la etapa latinoamericana.

    El 11 y 12 de diciembre serán las dos últimas citas, en el Movistar Arena de Madrid, con todas las entradas ya agotadas.

    Homenaje a los mejores años

    "Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente, acojonante", afirmó el grupo en el comunicado.

    Además, antes de la gira se estrenará una película documental con el mismo título, que repasa la trayectoria del grupo a lo largo de cuatro décadas, pero con una mirada contemporánea.

    Combina material inédito, imágenes de la banda durante una gira internacional por España, Latinoamérica y Estados Unidos, y testimonios de artistas de referencia en el ámbito musical hispano. Entre ellos, Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carín León o Carlos Rivera. 

    Tras más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y un legado imborrable en la historia de la música en español, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina conforman una de las bandas más sólidas de la escena pop-rock nacional y es una de los pocas que conservan su formación original.

    "Los mejores años de nuestra vida" es un proyecto global, que trasciende lo musical y lo cinematográfico, es una celebración de la vida, la amistad y la música.

