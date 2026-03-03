Julio Iglesias denuncia a "eldiario.es" y le acusa de elaborar un "montaje periodístico"

El cantante Julio Iglesias ha interpuesto una demanda al periódico español "elDiario.es", su director Ignacio Escolar y otros cuatro responsables del periódico digital, a los que acusa de elaborar un "montaje periodístico" contra él basado en la denuncia por abusos sexuales de dos exempleadas en su residencia en República Dominicana, que fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia.

"Los hechos denunciados no obedecen a una manifestación aislada o puntual, sino que se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático, materializada a través de distintas vías concertadas y mediante la publicación sistemática de contenido en días sucesivos en los que se va intensificando el daño causado", sostiene el cantante en su demanda, de 33 páginas, a la que ha tenido acceso EFE.

La demanda, paso previo a la presentación de una querella por injurias con publicidad y calumnias, "sin perjuicio de la posible responsabilidad en otros ilícitos penales", ha sido interpuesta ante el Tribunal de Instancia de Madrid (sección civil) y en ella solicita la comparecencia de los demandados a un acto de conciliación.

El abogado reclama que, para evitar la interposición de una querella, reconozcan "expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido, poniendo fin a la gravísima y constante vulneración del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar, a su propia imagen y al derecho a la presunción de inocencia" del cantante.

Piden rectificación de informaciones

Además, que rectifiquen sus informaciones y que eliminen las noticias relacionadas con este asunto, tanto las almacenadas en la web de elDiario.es como en el podcast "La casa de Julio Iglesias".

También, que se comprometan a no publicar en el futuro ninguna información que difame o denigre a Iglesias, al que deberán indemnizar solidariamente en la cantidad que se cuantifique pericialmente, "lo que se anticipa en cifras de importante cuantía económica".

Según el escrito, los demandados forman parte de "una organización más amplia, formada por una pluralidad de personas, que habrían participado en la elaboración de un montaje periodístico" contra Julio Iglesias, a través del diario.es, y de otros medios como la agencia de noticias en español de TelevisaUnivision N+ Univision, contra la que también anuncia acciones.

"Los demandados, desde la primera publicación del 13 de enero de 2026, han venido vulnerando (de manera deliberada, reiterada y sistemática) el derecho fundamental al honor del Sr. Iglesias, a través de comentarios falsos e injuriosos y calumniosos (...), con la única finalidad e intención de menoscabar su imagen pública, así como minar la reputación –personal y profesional–, erosionar gravemente su propia consideración y estima personal, y también su estabilidad y salud mental", expone el abogado.

En dichos artículos, prosigue, se atribuye de manera directa al cantante la comisión de delitos, "dando como ciertos los hechos que se contienen en una denuncia en cuya elaboración habría participado el propio medio a través de un supuesto ´trabajo de investigación´, sin que en el momento de la difusión de aquellas opiniones se hubiera verificado judicialmente su veracidad".

"El medio no se limitó a dar cuenta de la presentación de la denuncia, sino que difundió los hechos denunciados como reales, incluso haciendo un montaje con actrices profesionales", denuncia el escrito.

El podcast "La casa de Julio Iglesias"

Para lograr "un mayor impacto y materializar el daño", prosigue, se habilitó un espacio denominado ´Investigación Julio Iglesias", "destacando especialmente las noticias difamantes frente a aquellas que desvirtúan los hechos o conducen al archivo del procedimiento, que, por otra parte, ni siquiera se ha judicializado, en la medida en que quedó archivado en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

A esto añade, la publicación del podcast ´La casa de Julio Iglesias´ que no solo puede reproducirse a través de la página web del periódico, sino que se ha insertado, también, en el espacio de que dispone dicho medio en YouTube o Spotify.

En dichos artículos y el podcast "se atribuye de manera directa a mi mandante la comisión de delitos, entre otros, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores y de explotación y trata de seres humanos, a los que se alude en términos absolutos, sin respetar, siquiera mínimamente, el derecho a la presunción de inocencia", lamenta el abogado.

Eldiario.es defiende que la información sobre Julio Iglesias "está contrastada y es veraz"

ElDiario.es ha reafirmado que toda la información publicada sobre los presuntos abusos sexuales de Julio Iglesias «está contrastada y es veraz», según ha dicho a EFE el director de este medio, Ignacio Escolar.

"No solo recogemos el testimonio de estas dos denunciantes, a las que hemos entrevistado en distintas ocasiones a lo largo de un año y medio para comprobar la coherencia de su versión. También aportamos documentos, como las pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual que tuvieron que pasar", ha aseverado Escolar.

El director del periódico también ha recordado que el medio se puso en contacto con Iglesias once días antes de publicar la noticia para recabar su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.

"No vamos a retractarnos, como pide la demanda. Si posteriormente Julio Iglesias presenta una querella, nos defenderemos en los tribunales", ha apuntado Escolar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/captura-de-pantalla-cedida-por-atlantic-records-donde-aparece-el-cantante-bruno-mars-junto-con-la-ba-1-c2aaeb5c.jpg El cantante Julio Iglesias. EFE/Iván Aguinaga

Eldiario.es: La demanda de Iglesias incluye afirmaciones falsas

El director de Eldiario.es ha asegurado, además, que la demanda del cantante "incluye varias afirmaciones que son falsas".

"No es verdad que los periodistas de elDiario.es participáramos en la elaboración de la denuncia : fue una decisión de las mujeres, asesoradas por sus abogadas", ha resaltado.

participáramos en la elaboración de la : fue una decisión de las mujeres, asesoradas por sus abogadas", ha resaltado. El periodista también desmiente que, como afirma la demanda, los testimonios en los vídeos difundidos por el periódico muestren a personajes figurados o sean un montaje hecho con actrices profesionales.

"Las mujeres que aparecen ante la cámara son las propias denunciantes. Modificamos la voz por medio de doblaje y cambiamos sus nombres reales para proteger su identidad y así aparece reflejado en cada vídeo desde el primer momento", ha explicado Escolar.

Te puede interesar Julio Iglesias lleva a tribunales a la segunda vicepresidenta de España