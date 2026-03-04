Carlos Rivera quiere mostrar "la parte hermosa" del país con su disco "Vida México"

El cantante mexicano Carlos Rivera aseguró que con su nuevo disco, ´Vida México´, busca proyectar al mundo "la parte hermosa" del país, frente a un contexto internacional complejo, y reivindicar la riqueza cultural que va más allá de los estereotipos. ( EFE/MARIO GUZMÁN )

El cantante mexicano Carlos Rivera aseguró este miércoles que con su nuevo disco, ´Vida México´, busca proyectar al mundo "la parte hermosa" del país, frente a un contexto internacional complejo, y reivindicar la riqueza cultural que va más allá de los estereotipos.

Durante la presentación del álbum en el emblemático Salón Tenampa, en el corazón de la capital mexicana, Rivera fue cuestionado sobre la imagen positiva de México que promueve, especialmente ante eventos globales como el próximo Mundial de fútbol, del que el país será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

"Siento que al final hay personas que siempre vamos a querer mostrar la parte hermosa de nuestro país, porque para lo otro ya hay muchas fuentes donde lo puedes encontrar y que siempre inspirar cosas buenas es como lo mejor que podemos hacer como personas", afirmó durante una rueda de prensa.

El intérprete explicó que su apuesta es llevar "música" y "vida" como una forma de invitar a conocer un México más amplio y profundo que el turístico tradicional.

Promover lo mejor de México

"El hecho de llevar música, de llevar vida, nunca mejor dicho, el que la gente se inspire en decir, ´Quiero ir a México, quiero conocer´. Además el México que va más allá de nuestras playas que son hermosas y que son lo típico visitable de turistas internacionales, de conocer pueblos mágicos, de conocer este México que verdaderamente nos representa", expresó.

Rivera, originario de Tlaxcala (centro), señaló que a través de su carrera ha visto cómo su música también puede atraer visitantes al país.

"Me ha tocado ver a mucha gente que de repente termina viniendo a México, incluso algunos a mis conciertos", comentó.

En ese sentido, destacó que también ha impulsado proyectos vinculados al turismo y la hospitalidad, así como su fundación ´Te Soñé´, orientada a rescatar tradiciones y apoyar a artesanos.

"Creo que también el hecho de ahora que tengo mi fundación, por ejemplo, que se llama ´Te Soñé´, es una fundación que trata de rescatar las tradiciones, de darle trabajo a los artesanos, de darle espacios donde puedan presentar sus obras y que eso les dé también mayor visibilidad y esa es la parte que yo siempre voy a querer mostrar", indicó.

El artista subrayó que, ante las dificultades que atraviesa el país, su postura es equilibrar la narrativa pública.

"Lo otro, yo creo que como digo, ya hay mucho donde verlo y siempre vamos a poner ese contrapeso de la cosa buena de la gente buena porque siempre somos más los buenos y por eso México siempre sale adelante, pase lo que pase", sostuvo.

´Vida México´, en el histórico Tenampa, retoma elementos tradicionales del folclore nacional y los fusiona con sonidos contemporáneos, por lo que el título no es casual.

"Cuando hablaba de vida a México era por eso, porque yo quería que se viera la parte de la vida, la parte buena, la parte que nosotros siempre le hemos dado la vuelta, hasta la muerte misma, imagínate, lo hermoso y lo maravilloso que somos los mexicanos que hasta la misma muerte, le dimos la vuelta para decorarla y hacer una fiesta por ella", concluyó.

El álbum que cuenta con 15 temas inéditos, y una canción adicional estará disponible en plataformas digitales a partir del 5 de marzo, que antecede a su presentación en la Plaza de Toros México el próximo 9 de mayo.