La cantante venezolana Zhamira ofrecerá su primer concierto en República Dominicana en mayo

La cantante venezolana Zhamira en una imagen promocional de su primera gira mundial "Curita Para el Corazón Tour". ( SUMINISTRADA / JHAY OSORIO )

La cantante venezolana Zhamira ofrecerá por primera vez un concierto en la República Dominicana, en el Hard Rock Café Blue Mall de Santo Domingo, el 23 de mayo de este año como parte de su gira "Curita para el corazón".

El recital de la venezolana incluirá canciones de su disco homónimo a la gira, además de composiciones de toda su trayectoria, tales como "Extrañándote", "Dícelo", "Estrellita", "Otra vez" y "¿Cómo se olvida?", entre muchas otras, indicó la promotora en un comunicado.

Zhamira Zambrano lanzó en noviembre su disco debut "Curita para el corazón", en el que incluye colaboraciones con su esposo, el artista urbano Jay Wheeler, además de Noreh, Greeicy y Kennyy.

"No puedo creer que estoy anunciando esto. Nos vemos en el ´Curita Para el Corazón Tour´, porque definitivamente hay heridas que solamente sanan en vivo", señaló la cantante.

En esta gira, la venezolana cantará también en San Juan, Puerto Rico; Miami, Orlando, Nueva York, Lima, Perú; y Santiago, Chile.