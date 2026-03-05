El cantante estadounidense Bruno Mars anunció este jueves su regreso a México con la gira The Romantic, en la que ofrecerá cuatro conciertos en el Estado GNP Seguros, antes Foro Sol, de la capital mexicana, un destino que se fusionará a la perfección con su nuevo disco en el que destaca sus raíces latinas.

La empresa promotora Ocesa anunció que el autoproclamado Aura Lord volverá a pisar el estadio que inauguró durante su última gira en 2024 en el país con fechas en diciembre de este año, arrancando el 3 y 4 para continuar el 7 y 8.

Con estas nuevas fechas, el intérprete de Just the Way You Are ofrecerá 80 presentaciones en Norteamérica, Europa y Reino Unido, lo que lo consolida como uno de los espectáculos de mayor recorrido en lo que va del año.

Expectativas

El anuncio ha generado alta expectativa entre el público mexicano, ya que esta gira se enmarca en el estreno, el pasado 27 de febrero, del disco The Romantic, en el que, en el tema Risk It All, se enaltecen las raíces latinas del cantante con el acompañamiento de las trompetas del Mariachi Los Criollos de Guadalajara, agrupación fundada en el estado mexicano de Jalisco.

Mars ha estado presente en el escenario de los éxitos musicales de los últimos años como Die With a Smile, canción que comparte con Lady Gaga y fue reconocida en los Grammy, así como APT, el tema viralizado en redes sociales que realizó junto con la artista ROSÉ.

La gira promete ser uno de los viajes más memorables del artista, ya que, además de pisar México contará con presentaciones en el Wembley Stadium de Londres, el Rogers de Toronto, el SoFi Stadium de Los Ángeles y más destinos que el compositor del funk sigue revelando.

La preventa de los boletos estará disponible a partir del 11 de marzo, mientras que la venta general comenzará el 12 del mismo mes a partir del medio día.