Luego de que, la cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol en California, y posteriormente liberada este jueves, sus fanáticos y algunos medios, han expresado preocupación por la salud emocional de la artista.

La intérprete de "Toxic" fue detenida y esposada en la noche del miércoles por la Patrulla de Carreteras, en el condado de Ventura, bajo sospecha de conducir ebria, según publicó el sitio de entretenimiento TMZ y luego confirmaron medios como la revista Variety, citando documentos policiales.

Este suceso se ha sumado a otros hechos preocupantes protagonizados por la también actriz, entre ellos, la publicación de videos en Instagram, donde se le ve bailar desnuda o semidesnuda con cuchillos.

Spears, de 44 años, fue liberada en la madrugada horas después de su detención y se prevé que se presente ante la corte el próximo 4 de mayo.

La "Princesa del Pop" vendió en febrero los derechos sobre su extenso catálogo musical a la editorial Primary Wave, un "acuerdo histórico", que según TMZ, podría ser similar al contrato de 200 millones de dólares que firmó Justin Bieber al vender su música.

Britney Spears, de sonar por su música a hacerlo por su vida personal

Spears, que no ha publicado un álbum desde "Glory" en 2016 y no ha dado conciertos desde octubre de 2018, ha hecho públicos sus problemas de salud mental y el alejamiento de su familia, a los que ha acusado de abusar de ella desde joven, como relató en sus exitosas memorias The Woman in Me o "La mujer que soy" (2023).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/los-del-rio-autores-de-la-cancion-macarena-efetoni-garriga-2-1cb4cbd1.jpg Fotografía de unos ejemplares de las memorias de Britney Spears, tituladas The Woman In Me, desplegados hoy, sobre una mesa en una librería en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/ Guillermo Azábal

A inicios de febrero pasado publicó en su cuenta de Instagram que "tiene suerte de estar viva" por el modo en que su familia la trató y aseguró que les tenía miedo. Tras su arresto hoy, la artista habría desactivado su perfil en esa red social.

En 2021, la cantante puso fin a la tutela mediante la que su padre controló sus finanzas y su vida personal durante casi 14 años. Libre de ese control, la vocalista ha estado bajo los focos por algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde sube habitualmente videos bailando.