"El Caminante de Nazaret" regresa al Teatro Nacional
La ópera sacra contemporánea del compositor dominicano Rafael Danilo Grullón se presentará en versión concierto los días 28 y 29 de marzo
La ópera sacra contemporánea El Caminante de Nazaret, obra del compositor dominicano Rafael Danilo Grullón (1933-2016), será presentada en versión concierto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional los días sábado 28 y domingo 29 de marzo.
La obra estará acompañada por una orquesta sinfónica de 40 músicos bajo la dirección del maestro Elioenai Medina. El Caminante de Nazaret narra musicalmente la semana de la pasión de Jesús, desde su entrada a Jerusalén el domingo de Ramos hasta su resurrección y ascensión.
La ópera combina distintos estilos musicales, incluyendo ritmos caribeños como pambiche, mangulina, criolla y habanera, sin perder la solemnidad del tema sacro.
El elenco de solistas está integrado por cantantes dominicanos, entre ellos el tenor José Heredia como Jesús de Nazaret, la soprano Paola González como María Magdalena, el barítono Mario Martínez como Pedro, Claudia Sierra como María, madre de Jesús, Emmanuel Vargas como Tomás y Carlos Alfredo Fatule como Cleofás.
La Agrupación Coral Arpa Evangélica, fundada por Grullón en 1968 e integrada por 100 voces, representará a la multitud, los discípulos y los líderes religiosos en la obra.
- Rafael Danilo Grullón dedicó gran parte de su vida a la música sacra, con más de 3,000 composiciones entre cantatas corales y canciones, además de desarrollar una carrera académica que incluyó la fundación de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), de la cual fue rector por varios períodos.
- Los conciertos marcan un nuevo regreso de El Caminante de Nazaret a la escena dominicana, luego de presentaciones previas en México, Puerto Rico y Nueva York.