×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Kanye West demanda
Kanye West demanda

Kanye West pierde demanda y deberá pagar 140,000 dólares

El rapero Kanye West, conocido como Ye, deberá abonar 140.000 dólares a un exempleado que lo demandó por incumplimiento de contrato en su mansión de Malibú

    Expandir imagen
    Kanye West pierde demanda y deberá pagar 140,000 dólares
    Kanye West, conocido actualmente como Ye, fue condenado por una corte de Los Ángeles a pagar 140,000 dólares a un exempleado que lo demandó por incumplimiento de contrato durante la remodelación de su mansión en Malibú.
    (EFE)

    El rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como Ye, tendrá que pagar 140,000 dólares a un exempleado de mantenimiento que lo demandó por no pagar la totalidad de las reformas en su mansión de Malibú, determinó una corte de Los Ángeles.

    Detalles del litigio entre Kanye West y Tony Saxon

    La demanda civil contra el cantante fue interpuesta por Tony Saxon, que acusó al rapero, de 48 años, de incumplir un contrato y despedirlo injustamente tras sufrir una lesión mientras trabajaba en la mansión.

    Según información citada por NBC, el artista acordó pagarle 20,000 dólares semanales al empleado en virtud de un contrato de 2021 para remodelar su mansión en Malibú, pero solo entregó un pago inicial y 100,000 dólares por los gastos de construcción.

    La defensa de West alegó que los registros bancarios muestran que se le había pagado a Saxon 240,000 dólares por su trabajo y que este no buscó un tratamiento adecuado para su lesión.

    RELACIONADAS

    Próximos proyectos musicales de Kanye West

    • Además del pago de 140,000 dólares, el rapero también deberá pagar los honorarios de los abogados de su demandante y los costos judiciales en el proceso desarrollado en el Tribunal Superior de Los Ángeles.
    • West publicará el 20 de marzo 'Bully', su duodécimo álbum de estudio y anunció recientemente un concierto para el 3 de abril en Los Ángeles.
    • Kanye West ha estado en el ojo del huracán en los últimos años por su comportamiento errático y sus controvertidas declaraciones antisemitas.
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 