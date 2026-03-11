Muere el cantante colombiano Zalek tras accidente de motocicleta en Medellín

El cantante urbano colombiano Zalek falleció tras sufrir un accidente de motocicleta en Medellín, según confirmó su mánager Gus Rincón mediante un comunicado difundido en redes sociales.

El artista, de 30 años y originario de Barranquilla, había compartido horas antes un video en sus historias de Instagram en el que mostraba un ejercicio de calentamiento vocal, mientras adelantaba parte de los proyectos musicales que preparaba para 2026, entre ellos nuevas canciones, colaboraciones y presentaciones.

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín", señala el comunicado difundido por su equipo.

El mensaje también destaca el proceso artístico que desarrollaba el intérprete dentro de la música urbana colombiana. "Desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música. Zalek se destacó por su estilo, su energía y su compromiso con su carrera", añade el texto.

Durante su trayectoria, el cantante realizó colaboraciones con artistas como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lu.

Más

Su carrera comenzó de forma independiente, presentándose en eventos y difundiendo versiones y composiciones propias en plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube, donde fue formando una comunidad de seguidores .

como TikTok, Instagram y YouTube, donde fue formando una . Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales del artista se llenaron de mensajes de condolencias de seguidores y colegas que recordaron su trabajo y su trayectoria en crecimiento dentro de la música.