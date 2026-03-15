"Más cerca": Mari Solís apuesta por un concierto íntimo en Santo Domingo

La cantautora dominicana Mari Solís se prepara para presentar "Más cerca", un concierto especial para compartir su música en vivo. ( FUENTE EXTERNA )

La cantautora dominicana Mari Solís se prepara para presentar "Más cerca", un concierto especial que tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las 9:00 p.m. en The Green Room, en Santo Domingo.

Concebido como una experiencia íntima, el espectáculo busca acortar la distancia entre la artista y su público, creando un espacio cercano para compartir su música en vivo luego de sus presentaciones recientes en formatos teatrales.

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El show contará con banda completa, interpretaciones de canciones inéditas y la participación de artistas invitados como Ivana Loyola, Pavel Núñez y el dúo Eli & Emil.

Nuevo tema

Durante la noche, Mari también presentará su más reciente sencillo "Dime que sí", una balada pop con sutiles matices tropicales que interpreta junto al cantante Zeo Muñoz.

Escrita por ambos artistas y producida por Ronny Cruz, la canción narra la historia de un amor decidido y valiente que reconoce que dos personas tienen sentido juntas y solo esperan el momento en que alguien se atreva a dar el paso y decir "sí".

La colaboración surgió desde el inicio como una idea compartida: Mari escribió el tema imaginando la voz de Zeo Muñoz dentro de la historia y dejó un verso abierto para que el artista pudiera integrarse a la narrativa.

Tras escuchar la propuesta, Muñoz conectó de inmediato con la canción y escribió el tercer verso que terminó de completar el tema.

Para Solís, esta canción también marca el cierre de un proceso creativo que inició entre febrero y abril de 2024 y que finalmente llega al público tras un largo camino de desarrollo. La grabación se realizó en el otoño de 2025 y, como expresa la propia artista,

"La canción ya no nos pertenece a nosotros, sino al mundo y a quien se atreva a dedicarla".

Actualmente radicada en Nueva York, Mari Solís continúa consolidando su carrera entre Estados Unidos y República Dominicana mientras trabaja en su primer álbum de estudio, previsto para este verano.

Con "Más cerca", la artista propone una noche pensada para conectar profundamente con su audiencia y compartir nuevas etapas de su música en un formato cercano y especial.

Las boletas para el concierto ya están disponibles a través de la plataforma Tix.do.