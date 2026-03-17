Juan Luis Guerra y Maroon 5 encabezan el Granca Live Fest en su quinto aniversario

Juan Luis Guerra, uno de los artistas estelares del Granca Live Fest 2026, que se celebrará del 2 al 5 de julio en el estadio de Gran Canaria. ( ARCHIVO )

El Granca Live Fest celebrará del 2 al 5 de julio su quinto aniversario con un cartel en el que figuran Maroon 5, Juan Luis Guerra, Lauryn Hill y Omar Courtz, junto a artistas españoles como Alejandro Sanz, Aitana y Lola Índigo.

Con una jornada adicional el domingo 5 de julio, reservada para el concierto con el que Maroon 5 iniciará su gira española, el evento pretende consolidarse como uno de los festivales musicales más importantes del verano en el país. Tendrá lugar en el estadio de Gran Canaria.

La programación arrancará el 2 de julio con Lauryn Hill, ganadora de cinco premios Grammy y autora de The Miseducation of Lauryn Hill, considerado uno de los discos más influyentes de la música contemporánea. La acompañarán Dani Fernández, Viva Suecia, PtaZeta, PlayaCoco y Toni Bob.

Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra encabezará el cartel de la segunda jornada, el 3 de julio, junto a Omar Courtz, Lola Índigo, Danny Ocean, Carlos Rivera, Conjurer y Wendy Ruiz.

El sábado 4 de julio será el turno de la música española con Alejandro Sanz como cabeza de cartel, seguido de Aitana, Dani Martín y el grupo Frontera, además de los artistas canarios Quique Serra, Dani Calero y Agua del Chorro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/festival-2-5339dcea.jpg Imagen de archivo de una pasada edición del Granca Live Fest, la de 2024. (EFE)

Maroon 5 cierra el festival

El domingo 5 de julio cerrará el festival Maroon 5, liderados por Adam Levine, una de las bandas de pop más exitosas del siglo XXI con más de 100 millones de discos vendidos.

Interpretarán éxitos como Moves Like Jagger, Sugar, This Love y She Will Be Loved, en una jornada que también contará con Monkey Faces, Click&Roll y Toni Bob.

Quienes adquieran el abono de tres días podrán disfrutar de la jornada del domingo de forma gratuita. Los abonos y entradas estarán disponibles desde este miércoles a través de la web oficial del festival.

Consolidado

Desde 2022, el Granca Live Fest se ha consolidado como el mayor festival de música de Canarias. En sus cuatro primeras ediciones ha reunido a más de 225,000 asistentes de 50 países, con un impacto económico de 95 millones de euros y más de 6,000 empleos directos.